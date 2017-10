Texas: De trener til en rasekrig de tror kommer

- Det er en stor humanitær krise som dessverre har gått under radaren til mange vestlige medier, sier Ross Kemp og sikter til urolighetene og lovløsheten i Libya etter diktatoren Muammar Gaddafis fall i 2011.

Med bakgrunn fra britisk såpeopera er kanskje ikke 53-åringen den første du ville sendt inn for å undersøke noen av de største utfordringene verdenssamfunnet står overfor. Men den tidligere såpestjernen vet godt hva han prater om. Kemp har de siste 15 årene reist jorden rundt for å besøke, intervjue og dokumentere noen av verdens mest ekstreme og voldelige miljøer.

SIKKER I SIN SAK: Ross Kemp har i 15 år reist verden over og laget dokumentarfilmer. Han er ikke i tvil om hva som er verdenssamfunnets største utfordring i fremtiden.

53-åringen har vært i slummer og fengsler, han har vært på frontlinjen i Irak og Afghanistan, intervjuet geriljakrigere, gjengmedlemmer, voldtektsmenn og drapsmenn.

Med andre ord, Kemp vet hva han prater om når han diskuterer problemer verden står overfor i Midt-Østen og Afrika.

Trener til kommende rasekrig



I skrivende stund er Kemp aktuell med den sjette og foreløpige siste sesongen av dokumentarserien, «Ross Kemp: Extreme World». Der besøker blant annet USA og ser nærmere på den økende andelen hatgrupper som har kommet frem i kjølevannet av Donald Trumps valgseier.

I episoden intervjuer Kemp nazister, Ku klux klan-medlemmer og personer i det afroamerikanske miljøet i Texas som er tilknyttet gruppen Guerilla Mainframe. Gruppen driver patruljering, kamp - og våpentrening til det de tror er en kommende rasekrig i USA.

- Du har intervjuet drapsmenn, nazister, ekstremister og menneskesmuglere. Hva får folk til å prate med dere på kamera?

- Jeg blir alltid sjokkert over hvor mange som er villige til å prate så åpent med oss. Mitt inntrykk er at mange får en slags katarsis (renselse, red.anm) av opplevelsen. Det er lettelse for dem å endelig prate ut og forklare seg. Jeg tror også mange skjønner at vi ikke kommer med en agenda, men et oppriktig ønske om å belyse situasjonen. Det får dem til å fortelle mer åpent, uansett hvor forferdelig deres situasjon må være.

I Texas følger Kemp og hans team en demonstrasjon i regi av gruppen «White Lives Matter». En organisasjon som omtaler seg selv som en borgerettighetsgruppe, men som amerikanske medier har stemplet som en høyreekstrem hatgruppe.

HATGRUPPER: Kemp mener valget av Donald Trump som USAs president har gitt grobunn til mange hatgrupper.

- Vi tok en liten sjans på at Trump ville vinne og reiste til Texas bare dager etter han var blitt valgt. Vi valgte spesifikt Dallas ettersom dette er blitt et episenter for slike hatgrupper, forklarer Kemp.

Programlederen forteller at han ikke var forberedt på at personene og meningene han møtte i USA skulle være så ekstreme.

- Det var faktisk ganske sjokkerende. Vi måtte redigere bort mye fra intervjuene, rett og slett for å ikke fornærme for mye. Det var spesielt en person fra det amerikanske nazipartiet med noen oppfatninger om islam, homofili og afro-amerikanere som var rystende, sier en oppgitt Kemp.

- Hvordan er det å intervjuer personer med slike hatefulle meninger?

- Det kan være veldig vanskelig. Min jobb er ikke å starte en diskusjon med han, men å stille kritiske spørsmål. På den annen side kan det være vanskelig å holde inne hva man tenker om det han lirer av seg. I tillegg er det en balanse mellom å vise frem at det faktisk eksisterer personer med slike tanker i Amerika i 2017, samtidig ikke gi vedkommende en plattform for å spre hatefull ideologi.

Kemp forteller at hans inntrykk er at valget av Donald Trump som president har gitt mange grupper slike grupper tryggheten til å komme frem i offentligheten.

- Jeg tror at når du har en president som gjør så lite for å ta avstand fra slike meninger, gir det grobunn for grupper som tidligere stod litt utenfor samfunnet. Nå kan de komme frem og forsøke legitimere sine ekstreme meninger, sier briten.

- Og at det er et reelt problem er det ingen tvil om. Se bare hva som skjedde i Charlottesville i august, sier Kemp og sikter til demonstrasjoner i den amerikanske byen i august.

Flere tusen hvite nasjonalister gikk i tog. Disse ble møtt av motdemonstranter. Én kvinne ble drept da en hvit nasjonalist kjørte en bil i høy fart inn blant motdemonstrantene.

Trump uttalte først at «det var skyld på begge sider», og tok først avstand fra hendelsen etter massiv kritikk fra presse, demokrater og republikanere.

- Dette er verdenssamfunnets største utfordring

Etter 15 år med noen av de mest ekstreme miljøene i verden på nært hold, er Kemp sikker i sin sak på hva som vil være verdens samfunnets største utfordringer i året som kommer: De økende forskjellene mellom fattig og rik.

Ross Kemp Født i Barking, Essex i England i 1964.

Utdannet skuespiller. Er kanskje mest kjent som hardhausen «Grant Mitchell» i såpeserien «Eastenders» på BBC. Kemp hadde rollen i ti år.

Laget sin første dokumentarserie «Ross Kemp on Gangs» i 2004. I serien reiste han verden rundt og undersøkte følgene av voldelige gjenger.

«Ross Kemp on Gangs» vant en BAFTA-pris for beste faktuelle serie i 2007. Totalt har programmene hans vært nominert tre ganger.



Har senere laget en rekke spesialdokumentarer. Kemp har blant annet besøkt frontlinjen i Afghanistan og Irak. Han har også sett på pirattrusselen utenfor Somalia, samt miljøutfordringer og fattigdom i Amazonas.

Startet med «Ross Kemp: Extreme World» i 2011. Serien er nå inni sin sjette og siste sesong.

Lager for øyeblikket en ny serie om britiske fengsler. Har nettopp tilbragt en uke i det famøse Barlinnie-fengselet i Glasgow.



- Ikke bare i Storbritannia, men over hele verden er det et økende gap mellom fattig og rik. Dette fører igjen til denne massive økonomiske migrasjonen vi har sett de siste årene. Folk rømmer ikke bare fra krig og elendighet lenger, men rømmer i jakten på et bedre liv. Smarttelefoner, TV og internett har eksponert mennesker for andre kulturer som bare viser hvor mye bedre man kan ha det et annet sted. Mennesker har alltid forflyttet seg, men nå er det andre motiver enn kun overlevelse, sier Kemp.

- Er det en løsning?

- Det er selvfølgelig et veldig vanskelig spørsmål, men jeg tror man må se på situasjonen mange av disse menneskene er i. I denne sesongen følger vi blant annet immigranter som reiser gjennom Libya og ser på prøvelsene de utsettes for i reisen mot Europa. De kan bli voldtatt, tvunget til prostitusjon, drept av bander eller rett og slett drukne i Middelhavet. Hvorfor vil du risikere alt det om du har det bra der du er? Jeg tror man må gå inn og fordele rikdommen i et land bedre.

- Vil du si at bakmennene har blitt mer brutale med årene?

- Kanskje ikke mer brutale, men jeg tror de aldri har vært så godt organiserte og tjent så mye penger som de gjør nå. Våpen og dop pleide å være den mest lukrative bransjen, men nå ser det ut som menneskesmugling er vel så lønnsomt.