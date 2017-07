Tesla kutter prisene og gjør ekstrautstyr standard

Den største endringen er at flere lysløsninger, som tidligere var ekstrautstyr i Model S og X, nå kommer som standard. Det samme er luftfjæringer, som tidligere var ekstrautstyr.

I tillegg har ekstrautstyr som bedre lyd, satelittradio, ekstra bra luftfiltreringsystem, setevarmer, rattvarmer og varme i vindusviskere, har blitt samlet i en ekstrapakke for Model S. En ekstrapakke for Modell X inkluderer utstyret nevnt over, samt selvåpnende dører foran.

I tillegg har prisen gått ned på utgaver av Model S og X. Model S P100D er satt ned 28.500 kroner til 1.145.150 kroner, samtidig som den altså har fått mer standardutstyr. Model X 75D har blitt 17.500 kroner billigere, mens Model X P100D har blitt 17.400 kroner billigere.

Dette er langt fra første gang at Tesla gjør slike endringer. Dette gjøres for å forenkle produksjonslinjene, noe som er helt nødvendig nå som Model 3 snart blir lansert. Tesla har som målsetting å øke produksjonen med 20.000 biler i måneden fram mot nyttår, skriver electrek.