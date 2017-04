Tesla kaller tilbake 53.000 biler

Problemer med håndbrekket skal være årsaken til at bilprodusenten Tesla kaller tilbae 53.000 modell S og modell X biler, melder CNBC.

I en melding fra selskapet heter det at Tesla nylig oppdaget en mulig produksjonsfeil knyttet til det elektriske håndbrekksystemet på Model S og Model X.

- Vi tror ikke at det er grunn for våre kunder til å bekymre seg for sikkerheten, og vi har ingen uhell eller skader knyttet til dette, heter det i meldingen.

Tilbakekallingen gjelder globalt, melder Tesla.

