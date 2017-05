Tesla-grunnlegger truer med å vende ryggen til Trump

GIR PRESIDENTEN RÅD: Elon Musk truer med å trekke seg som uoffisiell rådgiver for president Donald Trump.

I will be announcing my decision on the Paris Accord over the next few days. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2017

Foruten å grunnlegge elbilprodusenten tesla Motors, har Musk også etablert romselskapet SpaceX og solcellefirmaet SolarCity.

Musk er en av flere amerikanske næringslivsledere som deltar i et råd som kommer med innspill til president Donald Trump, men truer nå med å trekke seg fra dette.

Bakgrunnen for trusselen, som kom i form av en Twitter-melding onsdag, er ryktene om at Trump planlegger å trekke USA fra Parisavtalen.

Trump har ikke bekreftet at han akter å gjøre dette, men sier at han vil fatte en beslutning i løpet av de kommende dagene.

Ny podcast: - Det Trump gjør her, gjorde Obama også

Musk forteller at han har forsøkt å overtale Trump til å holde fast ved Parisavtalen.

- Vet ikke hvilken vei Paris vil gå, men jeg har gjort alt jeg kan for å gi POTUS (President of the United States) direkte råd, skriver Musk på Twitter.

Les også: Kilder hevder Trump trekker USA ut av Paris-avtalen