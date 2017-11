Telenor avlyttet samtale via DAB-adapter innenfor en radius på 200 meter

(Moss Avis): Da Moss Avis mandag skrev om Ingvild Areklett Mørdre som opplevde å få inn en telefonsamtale på bilradioen, vekket det samtidig nysgjerrigheten hos dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor.

Tirsdag utførte selskapets tekniske senter på Fåberg en test og den ga svar på at man ikke skal føle seg veldig trygg på at andre ikke hører samtalen – langt utenfor radiusen på tre til fem meter.

– Vi utførte en veldig enkel test og da kunne vi «avlytte» samtalen i en radius fra null til 200 meter fra bilen med DAB-adapter i. Jeg er ikke sikker på hvor stor FM-sender DAB-adapteren var utstyrt med, men den var nok noe større enn hva som er tillatt i fribruk-forskriften. Men så er det nok slik at veldig mange har DAB-adaptere som har sterkere sendere enn tillatte 50 nanowatt, forklarer Amundsen.

Liker det ikke



– Hva tenker du som dekningsdirektør i Telenor om dette?

– Jeg liker det ikke. Dette handler jo ikke om våre produkter, så vi er ikke direkte innblandet i dette. Men det er jo tross alt snakk om mobiltelefoni. Det er lite vi får gjort for å forhindre avlytting, men jeg oppfordrer jo folk til å ta forholdsregler, svarer Amundsen.

– Skal man unngå at andre kan høre hva du snakker om i mobiltelefonen må man ikke bruke bluetooth-løsninger som DAB-adapteren har, bruk kabler via AUX – da skal man snakke trygt. Kobler man seg opp mot bilens egen bluetooth-løsning så skal det også være trygt. Et annet alternativ er selvfølgelig å montere eget handsfree-utstyr, sier dekningsdirektør Amundsen videre.

– Dersom man ikke tar forholdsregler, så anbefaler jeg at man ikke bruker telefonen i bilen. Men dette gjelder altså kun de som er avhengig av å bruke et DAB-adapter som sender over FM-nettet for at man skal kunne få DAB inn i bilen. Alt annet skal være trygt, legger han til.

Ingen garanti

Alle DAB-adaptere som sender over FM-nettet som selges i Norge skal være CE-merket. For at disse adapterne skal være godkjent på det norske markedet så skal altså ikke FM-senderen ha en effekt på over 50 nanowatt.

– Det stemmer. Alle produsenter, norske som utenlandske, skal oppfylle det kravet for at produktet skal bli CE-merket. Det skjer uten at myndighetene involveres, altså er det innenfor fribruk-forskriften, forklarer Tor Bringsverd som er seksjonssjef i avdelingen for regelverk utstyr og installasjoner hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).

- Men det betyr vel ikke at det ikke finnes DAB-adaptere som sender over FM-nettet som er sterkere?

– Nei, man kan kjøpe slike adapter på nettet og da har man tilgang på utstyr som ikke er godkjent for det europeiske markedet. Det kan også være sånn at selv CE-merkede produkter som selges i Norge også går utenfor kravene som er satt, svarer Bringsverd.

Produsentens ansvar

– Betyr det at man i realitet kan kjøpe et produkt man tror er innenfor kravet om 50 nanowatt, men som egentlig har en sterkere sender – som igjen utvider den antatte radiusen for avlyttingen på tre til fem meter?

– Dette er produsentens ansvar. Men det kan være tilfeller hvor CE-merkingen ikke stemmer. Det kan være ting i produksjonen som har skjedd, eller at produsenten rett og slett ikke er nøye nok i forhold til CE-merkingen. Virkeligheten for en radius fra tre til fem meter, kan være en helt annen, ja. Skal man opp mot en radius på 200 meter så kan man imidlertid ha en sender som er betydelig sterkere enn 50 nanowatt, svarer seksjonssjef Bringsverd.

– Hva gjør dere med tanke på den utfordringen Moss Avis lanserte på mandag?

– Vi følger med på utviklingen i dette her. Vi har et ansvar for produktreguleringen og vil ha et tilsyn med markedet, avslutter han.

Ikke ukjent problem

Bjørn Amundsen bekrefter at Telenor har vært klar over dette problemet.

– Vi har vært klar over muligheten for avlytting. Men det er ingen som har tatt opp denne problemstillingen før Moss Avis skrev om den. Som sagt, så handler dette om utstyr som Telenor ikke har noe ansvar for. Men vi er selvsagt opptatt av at det utstyret som finnes på det norske markedet også er lovlig. Men vi får ikke gjort noe med dette, bortsett fra å oppfordre mobiltelefonbrukerne til å ta forholdsregler, avslutter Amundsen.

