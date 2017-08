Tekstet på flyet om overgrep mot barn - ble pågrepet etter anmeldelse fra lærerinne på seteraden bak han

Hendelsen skjedde på en flyvning fra Seattle til San Jose. En barneskolelærer la merke til noen urovekkende tekstmeldinger som ble sendt og mottatt på seteraden foran henne, skriver New York Times.

Kvinnen har sagt at mannen hadde en svært stor smart-telefon med en større font en vanlig, og derfor var det enkelt for henne å lese hva som stod på meldingene.

Arrestert da flyet landet



Hun klarte å ta bilder av telefonen, og rapporterte han til kabinpersonalet, som igjen tok kontakt med politiet på flyplassen i San Jose.

Mannen, nå identifisert som 56 år gamle Michael Keller fra Tacoma Washington ble arrestert etter at flyet landet.

På bakgrunn av tekstmeldingene ble også 50 år gamle Gail Burnworth arrestert i hjembyen Tacoma, som ligger like ved Seattle, mistenkt for å være kvinnen som Keller hadde kontakt med på flyet. Politiet har også funnet frem til to barn på 5 og 7 år som kan være ofre for overgrep.

Svært grove meldinger



Etterforskningsleder for San Jose Police department, Brian Spears beskriver meldingene mellom de to som svært grove.

- De siktede utveksler beskrivelser ned til hver minste detalj hva de ønsker å gjøre mot barn, og det går langt utover den samtalen de har hatt da Keller satt på flyet. De har en lang historie sammen, sier han til avisen.

Ifølge en uttalelse fra politiet i Tacoma har Gail Burnworth hatt tilgang til barn blant annet gjennom å sitte barnevakt.

Politiet får nå hjelp av de føderale myndighetene FBI, og siktelsen gjelder både overgrep mot barn under ti år og besittelse av barnepornografi.