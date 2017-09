Vladimir Putin sier at kunstig intelligens vil gi verdensherredømme

Tesla- og SpaceX-gründer Elon Musk har lenge vært en kritisk stemme til forskningen på kunstig intelligens. Sammen med 116 teknologiledere oppfordret Musk nylig FN til å utvikle nye reguleringer for hvordan kunstig intelligente våpen skal utvikles.

Gruppen frykter teknologien vil være ensbetydende med en "tredje revolusjon innen krigføring". Utviklingen av krutt var den første revolusjonen, atomvåpen den andre.

I sin tale på fredag sa Putin at et våpenkappløp rundt kunstig intelligens ikke nødvendigvis må ende med en "vinner som tar alt". Presidenten hevder at Russland ikke vil at noe land skal bli ledende, og at Russland ønsker å dele sin kunnskap om kunstig intelligens.

Tror noe "virkelig farlig" snart kan skje

Elon Musk har tidligere advart om at utviklingen av kunstig intelligens kan lede til svært alvorlige situasjoner om ikke altfor lang tid.

- Det er en tidsramme på fem år før noe virkelig farlig inntreffer. Toppen ti år, sa Musk ifølge Mashable.

Den dårlige nyheten er at kommentaren kom i 2014, altså for tre år siden. Dersom Musks mørke spådom slår til, kan vi være nærmere "noe virkelig farlig" enn hva som er hyggelig å tenke på.

Elon Musk er en person som normalt vet hva han snakker om. Få personer er mer involvert i teknologi- og innovasjonsbransjene enn ham.

Ikke bare grunnla han PayPal, og er sjef for to av verdens mest progressive selskaper – Tesla og SpaceX – som baner vei for en revolusjon av både bilindustrien og romfart. Han har også vært involvert i selskapet DeepMind (nå en del av Google), som jobber med nettopp kunstig intelligens.

- Fremgangen i kunstig intelligens skjer i et utrolig tempo. Med mindre du har nær kjennskap til selskaper som DeepMind, så aner du ikke hvor fort det går – utviklingen er nærmest eksponentiell, sier Musk.