Verdens mest solgte mobil relanseres i moderne utgave

Nokia ga opp mobilsatsingen sin for noen år siden og solgte seg til Microsoft. Også der gikk ting skeis, og derfor er nå selskapet tilbake.

Den originale 3310.

Som Side3 tidligere har skrevet har planen være å blant annet gjøre dette med å relanseres den legendariske mobiltelefonen Nokia 3310. Og nå er den endelig avduket.

Resultatet er en dum smarttelefon som kjører en variant av Android i en moderne innpakning, men som ikke har støtte for apper og den type ting.

Den originale 3310 var kjent for sin simplisitet og evne til å tåle nær sagt alt. Med en buet skjerm er vi litt tvilende til om denne delen opprettholdes.

Men: Telefonen skal ifølge Nokia har opp til én måneds standby-tid. Nå har vi sjelden telefonen liggende ubrukt, men ifølge Nokia skal man kunne snakke sammenhengende i 22 timer før man må lade.

Den andre gode nyheten er selvsagt at Snake er tilbake.

Ellers er det hele en ganske kjedelig greie. Skjermen er på 2,45", kameraet er på abysmale 2 megapiksler for det Nokia omtaler som "simple snaps". Telefonen støtter verken 3G eller 4G, og dette er dermed heller ikke en telefon som du kan bruke til å surfe på nett.

«Spesialtilpasset» for Norge er telefonen utstyrt med FM-radio, så det får du heller ikke benyttet.

Nokia har heller ikke tatt seg bryet med å ha noe intern lagringskapasitet av betydning (16 MB) - men har fått på plass en minnekortleser som støtter opp til 32 GB. Der skal du kunne lagre MP3-filer.

At dette er en simpel telefon understrekes også av at Bluetooth ikke er nevnt med et ord. Så å bruke den i bilen er ikke optimalt.

Men så skal den ikke koste mer enn 49 euro. Nøyaktig pris og lansering er ikke klart.

Vi stiller oss ikke i kø. Men Snake gleder vi oss litt til...

