Trenger du apper for ferien? Her finner du de beste!

Det er snart ferietid for mange. På denne siden finner du apper som kan brukes til å planlegge turen, men også apper som kan være nyttige på selve ferieturen.

Her finner du kart, turistguider, informasjon om transport og apper for reiseplanlegging, nett, kommunikasjon og sikkerhet. Du finner også apper for musikk, e-bøker, lydbøker og spill.

Kart og turistguider

UT.no

Skal du gå en tur i Norge og trenger et kart på mobilen din er appen fra Den Norske Turistforening et perfekt valg. For Android og for iOS. Les mer i vår artikkel.

Google Earth

Dette er appen som gir deg kart for hele verden. For Android og for iOS. Skal du bruke den på en PC, trenger du nettleseren Google Chrome – les mer.

HERE WeGo

Denne appen gir deg tilgang til offline-kart, det vil si du kan laste ned kart og kan se på kartet senere på mobilen uten å være koblet til Internett. For Android og for iOS.

VisitNorway

Gir deg blant annet tips om severdigheter, restauranter og overnattingssteder i Norge. For Android og for iOS

VisitOslo

Dette er en turistguide for Oslo. For Android og for iOS.

Triposo

Denne appen gir deg tilgang til reisehåndbøker for hele verden på mobilen. For Android og for iOS.

Around Me

Viser deg hvor du finner minibank, butikker, apotek eller noe annet i nærheten av hvor du er akkurat nå. For Android og for iOS.

Field Trip

Denne appen varsler deg når du er i nærheten av en severdighet. For Android og for iOS.

Tripit

Denne appen samler alle dine bestillinger på ett sted. For Android og for iOS.

CityMaps2Go

Denne appen laster ned et kart av det stedet hvor du er akkurat nå. For Android og for iOS

Yelp

Hjelper deg å finne restauranter, apotek, sykehus, minimank eller hva som helst i nærheten av der du er akkurat nå. For Android og for iOS

Wikitude

Hvis du holder kameraet på mobilen i retning av en bygning eller en annen attraksjon vil denne appen fortelle deg hva det er. For Android og for iOS.

OpenTable

Denne appen viser anbefalinger og menyer fra restauranter i hele verden. For Android og for iOS.

WikiPedia

Du kan laste ned det populære leksikonet Wikipedia på PC-en din eller på mobilen din. Du finner detaljene i vår guide.

Reiseplanlegging

Google Trips

Dette er en «komplett» reiseguide fra Google. Den samler inn informasjon om forskjellige reisemål. For Android og for iOS.

Sygic Travel

Denne appen er din personlige reiseplanlegger. Oppdag steder å reise til og planlegg din egen reiserute. For Android og for iOS.

Momondo

Denne appen kan brukes til å finne billig fly og overnatting. For Android og for iOS.

Trivago

Brukes til å finne overnatting til en beste prisen. For Android og for iOS.

TripAdvisor

Kan brukes til å finne billig fly og overnatting. For Android og for iOS.

Booking.com

Brukes til å finne overnattingssteder. For Android og for iOS.

Viator

Denne appen kan brukes til å reservere billetter og ekskursjoner på flere steder i verden. For Android og for iOS.

Airbnb

Gir deg en mulighet til å finne private overnattingssteder. For Android og for iOS.

Hotel Tonight

Denne appen kan brukes til å finne et hotell i siste liten. For Android og for iOS.

PackPoint

Hjelper deg med å organisere pakkingen før ferien. For Android og for iOS.

Yr.no

Yr er en værtjeneste fra Meteorologisk institutt og NRK. For Android og for iOS.

XE Currency

Valutakurser. For Android og for iOS.

Språk

Google Oversetter

Oversetter mellom flere forskjellige språk. For Android og for iOS.

Photo Translator

Hold kameraet på mobilen i renting av en tekst du har foran deg og appen vil da oversette teksten til et annet språk. For Android og for iOS.

Duolingo

Denne appen kan brukes til å lære spansk, fransk, italiensk, engelsk og portugisisk. For Android og for iOS.

Transport

NSB

Du kan bruke NSB-appen til å se togavganger og kjøpe billett. For Android og for iOS.

FlightRadar24

Du kan bruke denne appen til å følge med på flytrafikk over hele verden. For Android og for iOS.

Oslo Lufthavn

Dette er den offisielle appen for Oslo Lufthavn og den gir nyttig informasjon til reisende. For Android og for iOS.

SeatGuru

Denne appen har oversikten over seter i ulike typer fly. For Android og for iOS.

Ruter

Du kan bruke appen til å kjøpe billett. For Android og for for iOS.

Easy Taxi

Hjelper deg å finne og bestille taxi i mange land – du finner en oversikt over land på denne siden. For Android og for iOS

Uber

Dette er en tjeneste som gjør det mulig for privatpersoner å dele sin bil med andre som har denne appen. For Android og for iOS.

Nett, kommunikasjon og sikkerhet

Skype

Denne appen gjør det mulig å ringe gratis over internett. For Android og for iOS.

WiFi Finder

Finner åpne trådløse nettverk for deg. For Android og for iOS.

SpeedVPN

Skal du bruke åpne trådløse nettverk bør du bruke VPN for sikker kommunikasjon. SpeedVPN er gratis. For Android og for iOS.

TravBuddy

Denne appen formidler kontakt med andre reisende. For Android.

FireChat

Kan brukes til å kommunisere med venner og kjente som bruker den samme appen, uten bruk av internett. For Android og for iOS.

Avast antivirus

Har du planer om å bruke mobilen din mye på ferien bør du vurdere en sikkerhetsapp. Avast antivirus er gratis. Fo Android.

Trend Micro Mobile Security

Denne appen er et godt antivirus for iOS.

Tips for fotointeresserte

Kameratips

Hvilket kamera bør ddu kjøpe? Dataporten gir deg tips om kamerakjøp og lenker til kjøpeguider og tester. Les mer i vår guide.

Snapseed

Tar du bilder på mobilen må du nesten ha Snapseed. Du kan bruke den til å redigere bildene dine direkte på mobilen. Les mer i vår artikkel.

Reisetips for fotointeresserte

Dette tipset gjelder spesielt for deg som er over gjennomsnittet seriøs når du gjelder foto i ferien, men også deg som trenger tips om apper som kan brukes til å finne fotomotiver. Det er mye å tenke på når det gjelder fotoutstyr, men dette avhenger selfølgelig av hvor du skal reise, hvor lenge reisen skal vare og hvorfor du skal reise. Les mer i vår guide.

Finn fotomotiver

Dataporten gir deg tips om apper som kan brukes til å finne de beste fotomotivene verden rundt. Les mer i vår guide.

Del bildene dine

Det finnes en rekke tjenester som kan brukes til å dele dine feriebilder. Du får en oversikt i vår artikkel.

Spill, musikk, e-bøker, lydbøker og radio

Pokemon Go

Dette er et populært spill du kan spille hvor som helst, også ut i naturen. Les mer i vår artikkel.

Sjakk

Sjakk blir stadig mer populært etter at Magnus Carlsen ble verdensmester. Du finner flere apper og tips om nettsteder du kan spille sjakk i vår guide.

Lydbøker

Det finnes et godt utvalg av lydbøker på nettet. Les mer i vår oversikt.

E-bøker

Utvalget av e-bøker er større enn du kanskje tror. Les mer i vår artikkel.

Musikk

Du kan høre på streamet musikk på nettet. Du finner utvalget i vår oversikt.

Radio

Det finnes en rekke apper som gjør at du kan høre på radio via internett. Du finner oversikten i vår artikkel.

Artikkelen er først publisert på dataporten.net.