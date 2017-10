Test: To uker med Sony Xperia XZ1

Det er ganske enkelt smått sjokkerende å se hvor sakte batteriet tappes om du bare lar telefonen ligge ubrukt.

Oreo har også gitt deg bedre kontroll over appers varslingsbruk, og innfører en programvarebasert 3D-touch-funksjon der du kan holde litt lenge på ikoner for å få opp en hurtigmeny.

Selve maskinvaren er lynrask og gjør det svært godt i benchmarks hvis du er av typen som bryr seg om slikt, men det forundrer oss fortsatt at Sony enda ikke helt har klart å knekke koden med å få et brukergrensesnitt som fungerer helt flytende. Telefonen er åpenbart lynrask, men likevel er det alltid småting som lugger bittelitt.

En helt fantastisk skjerm

En nyhet i XZ1 er at telefonens i utgangspunktet helt nydelige HD-skjerm har fått støtte for HDR - noe som i praksis betyr at den er i stand til å fremvise bedre kontraster ved å dynamisk bruke lyset.

Telefonen har HDR-skjerm, men du får ikke tilgang til HDR-innhold fra YouTube.

Skjermen er ganske enkelt fantastisk å se på, men om du ønsker å finne innhold som faktisk utnytter den ekstra funksjonaliteten, så er du litt på tynn is. Foreløpig er det stort sett Netflix som tilbyr dette i sin aller dyreste abonnementspakke - altså noe de færreste har. Amazon Prime støtter ikke HDR på mobiler.

Det ligger også noe HDR-innhold ute på YouTube, men i skrivende stund har vi ikke vært istand til å aktivere HDR på YouTube med mobilen. Dette må Google aktivere for hver enkelt enhet.

Svært, svært sakte film

En nyhet i telefonen som vi i utgangspunktet er svært begeistret for, hentet fra Premium, er støtten for "super-sakte film" - nærmere bestemt opptakt med 960 bilder i sekundet. Til sammenligning er vanlig saktefilm på mobil typisk 120 eller 240 bilder per sekund.

Dette kan både brukes som en helt egen filmfunksjon, eller noe du kan aktivere under vanlig filmen.