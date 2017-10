Test: To måneder med Apple iPad Pro 12,9"

Det begynte å gå til Blokksberg med nettbrett-salget, og Apple trengte å gjøre noe nytt. For et par år siden bestemte Apple seg for hva dette nye "noe" var for noe: En betydelig større iPad.

De gjorde den like stor som en normal datamaskin, kalte den for Pro - og lagde samtidig et tilbehør som Steve Jobs hatet: En stylus - en digital penn.

Dette var på mange måter et fantastisk nettbrett. Hvis du ser bort ifra at at pennen ikke hadde noen plass å gjøre av seg - og at iOS var et ganske begredelig operativsystem for proff-brukere.

Det holder å nevne at ikke engang filbehandling var tilgjengelig. Eller at nettleseren er ekstremt lite fleksibel for skreddersydde løsninger som bedrifter gjerne bruker fordi den ikke støtter utvidelser.

Verst var likevel skjermen. Pen å se på, men med "ghosting" som kunne gjøre deg svimmel når du scrollet nedover nettsider.