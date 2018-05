TEST: Sony Xperia XZ2

Klønete fingeravtrykksleser

Vi stusser også litt over plasseringen av fingeravtrykksleseren. Den midtstilte plasseringen på mobilens bakside er ingen god ergonomisk løsning.

Den gjør at man enten må krumme pekefingeren for å finne leseren – eller smyge mobilen langt ut i hånden for at pekefingeren skal kunne brukes. I kombinasjon med en glatt overflate øker det risikoen for å miste mobilen.

Visuelt synes vi tross alt at Xperia XZ2 er en pen mobil og den smale rammen gjør at den er mindre enn en iPhone 8 Plus – til tross for at skjermen på XZ2 er noe større.

Rask og god

Ytelsestestene vår avslører at Xperia XZ2 er en kraftig mobil. Den slår for eksempel iPhone 8 Plus på Slingshot Extreme og Antutu, og den ligger nær eller like under på flere andre tester.

I bruk opplever vi også Xperia XZ2 som god. Sony har i mange år hatt en brukervennlig implementering av Android – og på Xperia XZ2 får du også gleden av å bruke den aller nyeste versjonen av Android, versjon 8.

Sony har på sine nyeste modeller også fått til en bra batterilevetid. På Xperia XZ2 målte vi den til 14 timer og 45 minutter, noe som er på nivå med snittet av de ti siste telefonen vi har testet.

Konklusjon

Sony Xperia XZ2 er en svært god mobil. Den har ytelse som matcher toppmobiler som iPhone 8 Plus og Huawei P20 Pro. Xperia XZ2 har også et godt kamera og en nydelig skjerm. Der det skurrer litt, er den litt klønete plasseringen av fingeravtrykksleseren og den glatte overflaten.

Prismessig ligger Xperia XZ2 likt med Samsung Galaxy S9 og iPhone 8. Det gjør at vi tror Sony første og fremst frir til allerede eksisterende Sony-brukere med Xperia XZ2.

PLUSS: Ytelse, trådløs lading, kamera

MINUS: Glatt, lite ergonomisk fingeravtrykksleser

TERNINGKAST: 5