Samsung Galaxy S8+ Test: Samsung Galaxy S8+ Det er helt åpenbart at denne ikke kan få terningkast 6.

Når Samsung lanserer en ny mobil i Galaxy S-serien, så vet man at det kommer til å bli en god mobil. Noe annet ville vært en katastrofe. Og katastrofer har Samsung hatt litt av i nyere tid allerede. Det kan ikke gjenta seg. Galaxy S8 er telefonen som Samsung 100 prosent er nødt til å lykkes med. Og den veldig korte historien er at dette enkelt er en av markedets aller beste Android-mobiler.

Samsung fortsetter å satse på skjermer som aldri skrur seg helt av.

Det er veldig mye å like. Designet er det mest åpenbare, der skjermen nå er presset nesten helt ut i kantene, den er god å holde i - og Samsung har (takk og pris) ikke fjernet hodetelefonutgangen.

Samsung Galaxy S8 (toppen) har beholdt hodetelefonutgangen - i motsetning til iPhone 7 (bunn).

De har til og med tatt seg bryet med å legge ved noen helt brukbare ørepropper fra AKG. Kameraet var fra før trolig markedets beste, enda litt fikling gjør at det nå ganske enkelt er fantastisk bra - spesielt i mørke omgivelser. Og det nye selfie-kameraet er suverent.

Kameraet briljerer i mørke omstendigheter - selv om det kanskje overeksponerer en anelse.

Mobilen er dessuten vanntett, og har ytelser helt i toppsjiktet. Selve skjermen på telefonen er en nytelse for øynene (litt mer om dette senere), og Samsung klarer nå kanskje for første gang virkelig å utnytte skjermen som helhet. Dette selv om de fysiske knappene nå er flyttet inn på selve skjermen.

Trykker du hardt nederst på skjermen på midten (ved firkanten), fungerer det alltid som den vanlige hjem-knappen du er vant til - uansett som firkanten vises eller ei.

Den beste tingen med hele mobilen, er kanskje den virtuelle hjem-knappen med haptisk feedback a la iPhone 7 som alltid fungerer. Selv om det ikke er noe ikon i bunn av skjermen, kan du alltid trykke på midten nede, og få hjem-funksjonen. Dette er kanskje vår favorittfunksjon med hele telefonen. Samsung har heller ikke ligget på latsiden på ytelse. Benchmarks viser at telefonen ligger helt i toppsjiktet. Noen ganger helt på topp. Minnekortleser er på plass, alle de trådløse teknologiene du trenger er på plass - inkludert trådløs lading. På toppen av det hele, tar telefonen et lite første skritt mot å kunne brukes som en datamaskin med mus og tastatur - en funksjon kalt DeX - men dette er ekstrautstyr som vi ikke har fått testet. Men helt åpenbart ikke en terningkast 6 Til tross for at det ved første øyekast nesten bare er gode ting å si om telefonen, så mener vi at det ville vært meningsløst å gi telefonen toppkarakter. Det er nemlig en del ting med telefonen som er nesten oppsiktsvekkende lite gjennomtenkt. Ting som gjør at 6-eren ryker, og at terningkast 5 blir det riktige. Selv om kanskje ingen andre mobiler egentlig er bedre. Under vil vi raskt gå gjennom de viktigste elementene: Fingeravtrykkleseren Ved å fjerne de fysiske knappene nederst på telefon, måtte Samsung gjøre noe med fingeravtrykkleseren. Men av uforståelige årsaker gjorde de ikke som konkurrentene, som enten har plassert den som en del av på-knappen på høyre side av telefonen - eller der du naturlig hviler pekefingeren på baksiden.

Det er langt fra pekefingeren og opp til fingeravtrykkleseren når du holder telefonen slik du vanligvis ville gjort.

Nei, Samsung flyttet den opp ved siden av kameralinsa. Dette er et sted som for det første er milevis unna der hvor man naturlig hviler fingeren, noe som gjør at fingeravtrykkleseren ikke er naturlig lett tilgjengelig. I tillegg er det veldig lett å ved et uhell ta borti selve linsa, og gjøre den fettete.

Huaweis plassering av fingeravtrykkleser på baksiden er langt mer vellykket.

Problemet er så åpenbart for Samsung, at kameraappen har deteksjon av fettmerker på kameralinsa. Vi tør påstå at dette er en dårligste løsningen for en fingeravtrykkleser vi har vært borti på flere år. Ansiktsgjenkjenning Årasken til at Samsung har gitt blaffen i fingeravtrykkleserens brukervennlighet, er at de har innført både ansikts- og iris-skanning for biometrisk opplåsing. Problemet er at denne løsningen tidvis bruker lang tid på å gjenkjenne ansiktet, og noen ganger feiler den. Mens noen ganger er den lynrask. Og den skjønner ikke noe om du har på store hodetelefoner eller solbriller.

Uforutsigbarheten er nesten verre enn unøyaktigheten. Når man ønsker å åpne telefonen, vet man i grunn aldri hvor raskt det går - eller om det går. Resultatet er at vi tok oss selv i stor grad til å gå over til kodelås igjen - noe som kanskje er like greit med tanke på de nye politireglene. Les også: Nå kan politiet tvinge deg til å låse opp mobilen din med fingeravtrykk Skjermen Telefonen har i utgangspunktet en helt nydelig skjerm. En fantastisk skjerm. En godt utnyttet skjerm. Da er det litt trist at vårt testeksemplar har et ganske tydelig blåstikk i fargetonene som vi ikke har klart å fjerne. Andre har meldt om grønnstikk.

Samsung-skjermen (t.v.) har et ganske klart blåstikk.

Det ser også ut til at Samsungs lag-o-matic skjell som de legger på toppen av Android, kjent som TouchWiz, fortsatt skaper litt problemer for ytelsen. Fortsatt kan vi kjenne at det lugger litt når vi scroller på nettsider. Det er mye bedre enn før, men hvorfor skal vi ikke få en helt jevn opplevelse med så kraftig maskinvare? Dette med kurvet skjerm ser forøvrig pent ut, men er ikke spesielt praktisk. Telefonen har måttet tilpasses slik at teksten i liten grad bruker kantene, og når video spilles av får man en følelse av å ikke få med hele bildet fordi det vender bort. Videoavspilling gir svarte barer på sidene fordi dette nå er en skjerm med superbredformat. Bruker mye fokus på verdiløse kopier Samsung har brukt veldig mye krefter på å snakke om den digitale assistenten «Bixby», som er en tredelt løsning som langt på vei bare er kopier av hva Google allerede tilbyr i bedre versjoner. Helt til venstre på menysystemet har man fått «Bixby Home» en slags Google Now, med forskjellige kort med informasjon om vær, nyheter, hurtigknapper inn i mail-menyen, Twitter-feed, kalender og lignende. Denne funksjonen er så viktig at telefonen har fått en egen Bixby-knapp under volumknappene på siden.

Bixby-skjermen med oppramsing av widgets, er ifølge Samsung så viktig at den fortjener en egen knapp for å aktiveres.

Og den er totalt unyttig - og du får ikke lov til å omprogrammere knappen til å gjøre andre ting. I tillegg har man fått en type wow-funksjon i Bixby kalt Vision, som skal gjenkjenne hva du tar bilde av. Så tar man bilde av TV-en i stua, så viser den bilder fra Pintrest av andre som har tatt bilde i stua.

Bruker man Bixby Vision, får man opp lignende bilder av Pintrest av hva man tar bilder av. Det er for så vidt imponerende at den klarer å hente frem nogen lunde fornuftige stikkord, men nytteverdien er minimal. Det eneste vi kan komme på, er for å jukse på quiz hvis du skal finne ut for eksempel hvilket flagg som vises frem.

Som en parentes kan vi nevnte at man også har fått en ny stemmestyringsfunksjon kalt Bixby Voice, som på lang sikt tilsynelatende et forsøk på å utkonkurrere Google Assistant. Den støtter ikke norsk. Eller engelsk. Dermed er den ikke aktivert på vår testtelefon. Hvorfor har Samsung brukt tid på denne typen funksjoner med null merverdi? Svaret er dessverre at de har et elsk-hat-forhold til Google, der de forsøker å si at de ikke egentlig er avhengig av Google. Samsung henger etter på oppdateringer Galaxy S8 kommer med Android 7. Android 7.1 ble lansert for et halvt år siden. Hvordan kan et flaggskip fra verdens mest anerkjente Android-produsent henge etter på denne måten? Samsung er notoriske for å ligge langt bak Googles utviklingstakt. Foreløpig en del bugs i selve programvaren, men nye oppdateringer rulles nå ut fortløpende - så det skal vi se gjennom fingrene på. Men vi har opplevd noen merkelige ting som at mailklienten sender uleselig e-post

