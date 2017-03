Test: Bose QuietControl 30 (QC30)

Selve øreproppene er om mulig enda mer behagelig å ha i ørene enn tidligere, og sitter rett og slett veldig godt. Utformingen i m gjør at proppene i seg selv fungerer som passiv støydemping - i tillegg til den aktive støydempingen elektronikken står for.

Den eneste innvendingen vi har er at bøylen ikke kan legges sammen. Den tar alltid like mye plass om du vil frakte dem andre steder enn rundt halsen.

Batteri



Hver gang du skrur på hodetelefonene får du vite hvor mye batteri det er igjen, og hvilken enhet den er koblet til. "Battery 70% - connected to iPhone ". Konsis og grei informasjon som forteller deg om du snart må lade, og om den er koblet til rett dings.

Dette med batteriet er ganske viktig, for i motsetning til sine forgjengeren er det veldig, veldig stille når batteriet er tomt. Bose sier at proppene skal holde i 10 timer, men vår erfaring er at det nok er litt mindre enn som så. Etter at "damen" informerer om at det er 40% igjen, går det overraskende kort tid til de skrur seg av.

Lydkvalitet

Lydkvalitet på øreproppene er ganske typiske Bose: Et klart definert varmt lydbilde, med fyldig bass og klart definert diskant.

Det høres behagelig ut, og fungerer til et bredt utvalg av musikk - uten at du helt føler at du har Radka Toneff rett foran deg. Noe av skylden skal nok Bluetooth-tilkoblingen ha, som rett og slett demper lydkvaliteten.

Støyreduksjon



Å snakke om ren lydkvalitet er derimot ganske meningsløst, for Boses støyreduserende produkter handler om å kunne nye musikk i støyende omgivelser der verdens beste ørepropper drukner i annen støy.

Her viser Bose at de er mestre på å filtrere ut uønskede lyder. Jeg er ikke hellig overbevist om at de nye QC30-hodetelefonene filtrerer støyen bedre enn sine forgjengere, men det er utvilsomt den beste støyreduksjonen vi har hørt fra noen ørepropper før.

Bose har også innført en trinnvis justering av støyreduksjonen (egne knapper, eller via mobilapp), siden mer støyreduksjon nødvendigvis må gå på bekostning av lydkvaliteten. Det samme som Libratone nylig innførte på sine klokker.

En kan merke at du slipper gjennom mer eller mindre støy fra omgivelsen, men dessverre drives ikke lydkvaliteten merkbart opp av å skru ned støyreduksjonen. Dermed virker hele funksjonen litt unødvendig.

Det vi spesielt merket oss, var at den største svakheten til QC20 er historie: Forgjengeren hadde en grufull tendens til å "smelle" høyt i ørene når blant annet dører på T-banen lukket seg. Problemet er såpass stort at vi alltid har skrudd av støyreduksjonen her. Men QC30 har ikke engang antydning til et slikt problem.

Handsfree-funksjon

Av årsaker vi ikke forstår, klarer ikke Bose å lage en handsfree-funksjon som virker i praksis. QC20 hadde en ræva mikrofon, og kvaliteten på QC30 er minst like dårlig.

Ringer mobilen, må man i praksis skru av Bluetooh-tilkoblingen og ta telefonen til øret hvis den du skal snakke med skal ha sjans til å høre hva du sier.