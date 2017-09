Test av DAB-radioer: Hvilken bør du velge?

FM-radio er i ferd med å forsvinne til fordel for digitalradio i form av nettradio og DAB+.

Det betyr at du trenger en radio med DAB+ mottak. Både hjemme, på hytta, i båten, campingvognen, bilen og på jobb. Hvis ikke, får du bare inn nærradioer på FM, som fortsetter å sende på FM-båndet til 2022.

Alternativt kan du selvsagt bruke internettradio, som kan strømmes fra mobilen med Bluetooth.

Den tradisjonelle radioen er forlengst blitt digital, og er samtidig en trådløs høyttaler for mobilen. Da får man FM-, DAB-radio og Spotify i en og samme boks, og et mangedoblet utvalget av radiostasjoner.

Med Bluetooth innebygget kan du skifte fra favorittprogrammet ditt på radio, til favorittartisten din på Spotify, Deezer eller Tidal med et tastetrykk.

Stort utvalg

Det finnes svært mange radioer å velge blant. De fleste av dem har FM, DAB og DAB+ (Digital Audio Broadcasting) og Bluetooth.

Noen kan også kobles trådløst sammen med andre høyttalere, slik at man kan høre den samme musikken i flere rom. Såkalt multirom, men det gjelder som regel bare de dyreste.

De aller billigste er for enkle til å ha noe annet enn basisfunksjoner. Dessverre har de ofte dårlig lyd.





Slik testet vi

I denne testen har vi derfor bevisst valgt bort de billigste radioene, og tatt med produsentenes mer påkostede modeller fordi de har flere funksjoner, og forhåpentlig bedre lyd.

Testkandidatene koster fra 2000 til nesten 4000 kroner og har mye til felles, som trådløs Bluetooth-strømming, appstyring og knapper man kan trykke på når mobilen ikke er innen rekkevidde.

I testen har vi lagt størst vekt på brukervennlighet og lydkvalitet. Radioene må være enkle å bruke og levere god lyd både på tale og musikk.

Flere kan kobles trådløst til ekstra høyttalere. Da kan man velge mellom stereolyd hvis det ikke finnes, eller multirom.

Under følger test av ti radioer, de fire første imponerte Lyd & Bilde mest. Disse fire får utmerkelsene, «Best i test», «Beste kjøp» samt to som er «Spesielt anbefalt».

Geneva Classic S: Den beste lyden

Geneva-radioen leveres i vakker trefiner som hinter litt om lyden.

Lyd & Bilde mener:

+ Balansert, tøff bass og klart lydbilde. Kvaliteten er topp, og brukervennligheten er upåklagelig.

– Ingen skjerm, ikke multirom og beskjedent stereoperspektiv.

Fakta:

Wifi og Bluetooth-strømming

FM/DAB/DAB+ radio

Fargeskjerm

20 forhåndsinnstillinger

Pris: 2490 kroner

Les hele testen av Geneva Classic S hos Lyd&Bilde.





Radionette Duett: Et komplett anlegg

Radionette viser hvorfor de stadig gjør det bra i tester med den mest komplette radioen.

Lyd & Bilde mener:

+ Meget god lyd, spiller høyt og klart og er godt utstyrt.

– Kan lyde litt slankt, og knappene er alt for myke å trykke på.

Fakta:

Bluetooth-strømming

FM/DAB/DAB+ radio

Internettradio

Optisk lydinngang

30 forhåndsinnstillinger

Fargeskjerm

Fjernkontroll

Pris: 2985 kroner

Les hele testen hos Lyd&Bilde.









Jensen Buddy Stereo: Kraftfull Stereoradio

Jensens kompakte stereoradio overbeviser med potent bass og enkel betjening.

Lyd & Bilde mener:

+ Stort lydbilde med rikelig med bass og engasjement.

– Lyssvak skjerm, dempet detaljgjengivelse og farget mellomtone.

Fakta:

Wifi og Bluetooth-strømming

FM/DAB/DAB+ radio

Fargeskjerm

20 forhåndsinnstillinger

Pris: 2490 kroner

Les hele testen hos Lyd&Bilde.









Ruark R1 mk3: Den beste småradioen

Her er det ikke bare lydkvaliteten som overbeviser, utførelsen ligger også to hakk over konkurrentene.

Lyd & Bilde mener:

+ Stilrent design og upåklagelig lyd, fra en gjennomført radio.

– Kun bærbar med separat batteripakke, som er ekstrautstyr.

Fakta:

Bluetooth-strømming

FM/DAB/DAB+ radio

USB-lading

Pris: 2995 kroner

Les hele testen hos Lyd&Bilde.





Lyd og Bilde har også testet disse seks DAB-radioene:

Hama DIR3110: Prisgunstig stereoradio

Roberts Radio Stream 931: For enkelhets skyld

Tivoli Model One Digital: Digitalt tivoli

Pure Evoke H6: Perfeksjonert ergonomi

Sangean DDR-36: Bøllete sjarmør

Tiny Audio Stereo Wide: Mikro med stor lyd

Les hele testen hos Lyd&Bilde.