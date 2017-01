Ideen bak Apples trådløse AirPods er både genial og revolusjonerende. Men det er et solid skjær i sjøen. Apple Test: Apple AirPods Både latterlig og revolusjonerende på en gang.

Det er ikke til å komme utenom at vi rynket litt mye på nesa da Apple annonserte iPhone 7. Hodetelefon-kontakten var fjernet. Det var erstattet av trådløse hodetelefoner. Som ikke fulgte med telefonen. Som ikke var ferdig utviklet. Som skulle koste 1800 kroner. For Apple-ørepropper! Selskapet som aldri har laget et akseptabelt par med ørepropper. Lykke til. Hadde noen andre selskaper forsøkt seg på noe lignende, hadde man ristet oppgitt på hodet og gått til konkurrenten. Særlig siden iPhone 7 strengt tatt er nær identisk som den over to år gamle iPhone 6. Vi skal gi dem rett i at det krever «courage». Eventuelt «store baller». Test: Apple iPhone 7 Plus - til å elske, hate og ignorere Som forventet - og bedre enn forventet Men kan AirPods være en klassisk Apple-overraskelse? Øreproppene skiller seg ganske betydelig fra klassiske trådløse ørepropper. Her er det ingen kabel mellom to propper som skal bak hodet. Ingen store klumper for å få plass til elektronikk eller batteri.

Air vs Ear: AirPods-proppene er overraskende små sammenlignet med øreproppene med kabel - EarPods.

Det er to helt frittstående propper som er en anelse lenger og tykkere enn de proppene som vanligvis følger med iPhone-modeller, men overraskende små sett opp mot funksjonaliteten. Begge har hvert sitt mini-batteri og trådløse mottaker. Om du skulle tro at dette betydde elendig batterikapasitet, så har du rett i det. På papiret holder proppene til fem timer - men i praksis litt mindre. Ear Pods er derfor helt uløselig bundet til etuiet den kommer i - «tampongesken» som mange har sammenlignet det med. Dette er nemlig dockingstasjonen du må bruke når du lader telefonene - og selve etuiet har også et eget batteri som lader proppene uten å være tilkoblet strømnettet. Til sammen skal dette by på et døgn batteritid. Test: Libratone Q Adapt støyreduserende hodetelefoner Til dag-til-dag-bruk har dette fungert helt utmerket for oss i et par uker, og vi har aldri gått tom for strøm - men på en flytur eller lignende, vil du etter hvert finne ut at de ikke holder hele veien til San Francisco.

Du får enkelt oversikt over batteristatusen til både øreproppene og etuiet.

Veldig god funksjonalitet Øreproppene er veldig enkle å koble opp mot iPhone, og de ser ut til å være en anelse raskere enn andre Bluetooth-enheter til å koble seg til telefonen når du tar dem ut av esken. Test: Bose QuietComfort 35 wireless (QC35) Proppene har ingen av/på-knapp. De aktiveres derimot når du tar dem ut av esken - men skrur seg ikke på før de kjenner at de sitter inni øret. Med en gang du tar en av de to proppene ut av øret, kutter de derimot lyden. Det er verdt å påpeke at disse proppene ikke har noen form for fjernkontroll. Du kan ikke justere lyd og hoppe mellom sanger, men fraværet av kabel gjør også at det er lettere å ta opp mobilen. Ellers ønsker nok egentlig Apple at du skal ha en Apple Watch...