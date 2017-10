Test: 14 dager med iPhone 8 Plus

Telefonene er såpass fintfølende at den må ligge akkurat riktig for å begynne å lade, men det er ikke et praktisk problem - mobilen indikerer med både lyd og bilde når ladingen starter.

Portrettbilder er en kraftig oppgradering



I 2016 introduserte Apple dobbeltkamera på Plus-modellen av iPhone. Årets kamera leverer fremdeles 12 MP, men har fått større og raskere sensor med bedre bildestabilisering og høyere bildekrekvens. Sensoren gir svakt bedre bilder i dårlig lys enn tidligere.

Om du går fra en iPhone 7 til en iPhone 8 Plus, vil kameraet føles som en solid oppgradering. De to frontlinsene på iPhone 8 kan gi effekten av dybdeskarphet og sammen med portrettmodusen og portrettlys er kvaliteten på bildene også en saftig oppgradering.

BEDRE MINNER: Portrettmodusen på iPhone-mobiler mer to frontlinser kan sørge for mer iøyenfallende bilder og ferieminner.

Og effekten av bildene imponerer ikke bare meg:

PORTRETTMODUS på iPhone kan i beste fall gi bilder som oppleves like gode som om de er tatt med et speilreflekskamera.

Helt perfekt er funksjonen derimot ikke. Den sliter blant annet med gjenstander i bevegelse og tolker ofte mønstre i bildet som noe som skal være uskarpt. Det kan ødelegge et bilde.

Apple understreker at portrettlysfunksjonen fremdeles er i beta, og det merker vi godt at den er.

FUNKER IKKE HELT: Portrettfunksjonen muliggjort med iPhone 7 Plus og iPhone 8 Plus kan løfte bildene dine betraktelig. Men selv om prosessoren A11 Bionic er kraftig, kan den bli satt ut av hår som blåser i vinden.

TOLKER FEIL: På dette bildet er det ingenting som rører på seg, men mønstrene i motivet forvirrer likevel iPhone 8 Plus.

True Tone endelig på iPhone 8



Apropos sensorer. Både iPhone 8 pg iPhone 8 Plus har nå True Tone. Det vil si at en sensor foran på mobilen måler lyset der du er, og tilpasser fargen på skjermen deretter.

Uten True Tone får skjermen et tydelig blåskjær, som virker unaturlig til sammenlikning med effekten påslått.

Utvidet virkelighet, javel

Den nye prosessoren A11 Bionic som sitter i iPhone 8 Plus er utvilsomt lynrask. Med seks kjerner er den ifølge Apple 70 prosent raskere enn fjorårets A10 Fusion.

Prosessoren er spesialutviklet med teknologien utvidet virkelighet (AR) i tankene.

Jeg er ikke i tvil om at det kan bli fantastisk nyttig i tiden framover. Hold mobilen opp foran et maleri og du kan få vite alt du måtte ønske om verket. Animerte piler på veien kan fortelle deg hvor du skal kjøre for å komme fram til målet. La telefonen analysere en føflekk for å avgjøre om du burde sjekke den nøyere hos en lege.

Men slik er det ikke akkurat nå. Det beste eksempelet på fornuftig AR jeg har sett i testingen er det nyheter-som-tekstmelding-tjenesten Quartz som har stått for. I en artikkel om Tesla Model 3 kunne jeg plassere en tredimensjonal modell av bilen i full størrelse på gulvet og gå rundt og inn i bilen og kikke på detaljer.

Apple har åpnet verktøyet for AR til alle utviklere, så utviklingen her kommer til å gå fort. Men enn så lenge sier vi "javel" til muligheten for utvidet virkelighet. Det er verdt å merke seg at AR fungerer svært godt på Apples tidligere mobiler også.

Er iPhone 8 Plus verdt pengene?



Mobilen fra Apple flest venter på, er iPhone X. Den blir samtidig svindyr, så er egentlig iPhone 8 Plus er vel så godt kjøp?