Telenor: YouTube og Facebook stjeler mest mobildata

Hvor mye mobildata som er inkludert i mobilabonnementet ditt blir bare viktigere og viktigere.

Brukere med tilnærmet ubegrenset data, kan oppleve at brukermønsteret endrer seg helt.

Plutselig er det ikke så viktig at musikken er lastet ned på mobilen, du kan like gjerne strømme den. Og hva skal du med DAB i bilen, når du like gjerne kan bruke en nettradio via mobilen?

Men langt fra alle har ubegrenset med mobildata, og da kan det være greit å være klar over hvilke apper på mobilen som suger abonnementet tomt for dine dyrebare megabyte.

Appene som stjeler mest datatrafikk



Telenor har foretatt en dybdemåling av sin mobiltrafikk i kjernenettet i uke ti.

Her kommer det fram at ti apper og nettjenester utgjør nærmere 60 prosent av all datatrafikk i Telenors mobilnett. Facebook og YouTube er de soleklart største datatyvene og står for til sammen 27 prosent av totaltrafikken.