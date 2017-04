Utenlandspriser Telenor skrur opp prisen etter at EU vedtok at mobilbruk skulle bli billigere

Tirsdag ble det klart at EU banker gjennom forslaget om at det ikke lenger skal koste mer å bruke mobilen i andre EU-land. Den nye regelen gjelder fra og med 15. juni - altså i tide for de fleste nordmenns sommerferie.

Norske mobiloperatører har forberedt seg for denne overgangen i lang tid, og du har kanskje fått med deg at nettopp dette med samme pris i utlandet har vært en del av markedsføringen.

Som Side3 tidligere har skrevet, har ikke dette nødvendigvis vært noe stort gode for kundene. Flere operatører har valgt å innføre nye abonnement som er dyrere og/eller har mindre inkludert bruk enn abonnementene de hadde fra før - mot at du får fri bruk i EU.

Topp 10 land for nordmenns databruk 1. Spania 2. Sverige 3. Storbritannia 4. Danmark 5. Tyskland 6. Frankrike 7. Italia 8. Nederland 9. Polen 10. Østerrike

Gir samme prisen i EU til alle - øker prisen

Nå melder Telenor at de nye reglene som innføres av EU gjør at alle kundene som så langt ikke har gått over til abonnement med lik pris i EU, vil få dette fra 15. juni. Dette gjelder både bedrifts- og personkunder.

Men samtidig øker de månedsprisen:

- På noen abonnement vil endringene medføre en økt månedspris på 30 kroner. Årsaken er at folk flest øker forbruket betydelig når de får inkludert roaming i abonnementene, og dermed øker Telenors kostnader til mobiloperatører i europeiske land, sier Telenors leder for mobildivisjonen, Bjørn Ivar Moen, i en pressemelding.

Selskapet øker dermed prisen for å etterkomme et EU-krav som skulle gi billigere mobilbruk.

Prisøkningen gjelder primært eldre abonnementstyper, men de dropper prisøkning på de dyreste abonnementene med mest data inkludert.

Øker mobilbruken kraft

Prisene på mobilbruk i utlandet har gått jevnt og trutt nedover de siste årene, fra helt hinsides priser for noen år tilbake. I USA kostet det for eksempel en periode 112 kroner per megabyte.

Men overgangen fra datapakker til samme pris som i Norge har utgjort en enorm forskjell:

- Siden innføringen av kostnadsfri roaming har kundene våre økt dataforbruket med 900 prosent, sier Bjørn Ivar Moen.

Alle må følge etter

Det har ikke lykkes Side3 å få kontakt med Telia på morgenkvisten for å høre om detaljene i deres nye tilbud, men EU-reglene må følges av alle - noe som betyr at roaming i EU nå er historie.