Tech-topper ber FN forby drapsroboter

- Når de først er utviklet, vil dødelige autonome våpen skape væpnede konflikter i en skala større enn noen sinne, og i en hastighet fortere enn noe menneske kan fatte. Dette kan bli terrorvåpen, våpen som despoter og terrorister kan bruke mot en uskyldig befolkning, og våpen som kan bli hacket til å oppføre seg på uønskede måter, skriver ledende forskere på kunstig intelligens og roboter, i et brev til FN.

Tesla-gründer Elon Musk og Alphabet-sjef Mustafa Suleyman leder en gruppe med 116 spesialister fra 26 land som alle har grunnlagt selskaper som forsker på kunstig intelligens og autonome maskiner. Nå ber de om et verdensomspennende forbud mot autonome våpen - altså selvstyrende roboter laget for å drepe.

Kan skape mer krig



MUSK: Tesla Motors Elon Musk fotografert under sitt besøk i Oslo.

FN stemte nylig får å starte formelle diskusjoner rundt denne typen våpen, inkludert droner, tanks og automatiserte maskingevær.

I brevet, som ble publisert i forbindelse med konferansen International Joint Conference on Artificial Intelligence i Melbourne, advarer de mot en tredje revolusjon innen krigsteknologi, etter kruttet og atomvåpen.

- Vi har ikke lang tid. Når denne Pandoras boks først er åpnet, vil det bli vanskelig å lukke den igjen, skriver de.

Eksperter mener at denne typen våpen kan bli brukt om få år. Mens noen mener at kunstig intelligens kan gjøre slagmarken tryggere for soldater, mener andre at disse våpnene vil gjøre det lettere for regimer å gå til krig, og at konsekvensen dermed vil bli tap av flere liv.

Virkelig om få år

Elon Musk har lenge vært en pådriver for å regulere kunstig intelligens, og argumentert for at AI kan bli en trussel mot menneskeheten. Men mens AI har blitt ansett for å være et problem for fremtiden, er autonome våpen et langt mer nærliggende problem.

- Mens kunstig intelligens ennå befinner seg på grensen til science fiction, er autonome våpen i støpeskjeden nå, og har, sammen med global ustabilitet, et veldig reelt potensial for å forårsake betydelig skade på uskyldige mennesker, sier Ryan Gariepy som er grunnlegger av Clearpath Robotics, til The Guardian.

