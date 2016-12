Tastaturets hemmeligheter

SharpKeys er programvare som endrer registeret i Windows på en slik måte at en tast reagerer som en annen tast. Du kan for eksempel endre CapsLock-tasten slik at den reagerer som om den var Shift-tasten. Mange av oss har sikkert opplevd å komme borti CapsLock-tasten uten at det var meningen. Med dette programmet kan dette unngås.

Denne funksjonen kan jo også brukes av personer som av forskjellige grunner ikke har tilgang til tastatur på enheten du jobber med eller hvor tastaturet ikke virker som det skal. Andre synes det rett og slett det er kjekt å ha et virtuelt tastatur som et alternativ på skjermen.

Skjermtastatur er først og fremst rettet mot personer som sliter med handikap som gjør at de har problemer med å bruke et vanlig tastatur. De kan da skrive med musen, en penn eller et annet verktøy som kan brukes til å peke på skjermtastene.

Virtuelt tastatur er et tastatur du kan bruke direkte på skjermen, det vil si det kan brukes når du mangler et fysisk tastatur eller hvis du ønsker å skrive på PC-en med noe annet enn tastaturet.

Denne tasten har to piler ytterst til venstre på tastaturet, én pil til venstre og én pil til høyre, i motsatt retning. Trykker du på denne, samsvarer det 5 mellomrom i et tekstprogram, og 8 i andre programmer. Denne tasten kan også brukes til å flytte markøren mellom dialogbokser.

Kopierer et skjermbilde til utklippstavlen. Dette bilde kan så kopieres til et bildeprogram for eventuell videre behandling. Hvis du skal kopiere nøyaktig ett programvindu (og ikke hele skjermbildet), kan du holde nede Alt-tasten samtidig som du trykker på Print Scrn.

Beveger skjermbildet en side opp i et programvindu, for eksempel en nettleser.

Beveger skjermbildet en side ned i et programvindu, for eksempel en nettleser.

Dette er tall-taster til høyre på tastaturet. De fleste bærbare PC-er, som er under en viss størrelse, mangler disse tastane, for å spare plass.

Denne tasten har et lite bilde på seg som ligner på en meny i et program, og den ligger gjerne mellom Alt Gr og Ctrl til høyre på tastaturet. Denne tasten viser hurtigmeny til gjeldende fokus.

Hvis du aktiverer denne, vil du skrive kun store bokstaver. Det står gjerne på et lys når denne er aktivert. Pass på å ikke ha denne tasten aktivert derom du for eksempel skriver et passord.

Her får du oversikten over tastene, og forteller hvordan de virker og kan brukes.

Programmet støtter i utgangspunktet Windows 2000, XP, Server 2003 og Windows 7, men vær klar over at du bruker dette programmet på egen risiko.

Du legger til nye (eller redigerer gamle) registreringer via Add-knappen, det vil si du trykker på tasten som skal endrer (Map this key), og definerer deretter måten denne tasten skal reagerer (To this key). Trykk til slutt på OK, og bekreft valget med Write to Registry-knappen.

Dersom du ønsker å slette en endring som er blitt gjennomført av SharpKeys-programmet, er det bare å slette et innlegg via Delete-knappen, og originalinnstillingen skal da tilbakestilles.

KeyPeak er et annet program som kan brukes til å endre tastaturet. Du kan bruke KeyPeak til å tilegne tastene ulike funksjoner, og det er ganske enkelt å bruke. Du får opp et virtuelt tastatur som gjør at du kan velge taster som skal endres.

Slik får du tak i fremmede tegn

Det finnes også en metode uten å bruke tredjepartsprogram, hvis du har et tastatur med nummeriske taster.

Dette er et «triks» som går ut på å skrive et tegn som i utgangspunktet ikke finnes på tastaturet, for eksempel den islandske bokstaven ð. For at denne metoden skal virke må altså tastaturet ditt ha nummeriske taster. Slike taster er gjerne plassert til høyre på tastaturet, men bærbare PC-er av en mindre størrelse er gjerne uten disse tastene.

Du får frem forskjellige tegn ved å hold nede Alt-tasten samtidig som du taster tallene. Her er noen utvalgte kombinasjoner:

Alt + 035 gir #

Alt + 038 gir &

Alt + 064 gir @

Alt + 0240 gir ð

Du finner en mer detaljert oversikt på asciitable.com og ascii-code.com

Programmer som gir tilgang til spesialtegn

Det finnes programmer som gir deg tilgang til spesialtegn, dette er noen av dem:

- Extra Keys er et program som kopierer et tegn til utklippstavlen når du klikker på tegnet på Extra Keys-vinduet.

Du kan deretter lime inn tegnet i et dokument eller et hviket som helst annet sted du selv ønsker. Dermed kan du på en enkel måte få tilgang til spesialtegn når du trenger det.

- CatchChar er et program som kan brukes til å få lett tilgang til spesialtegn, når du trenger dem.

Programmet har i utgangspunktet 11 tegn som altså er lagret som standard, men du kan legge til flere slike, etter behov. Det er bare å skrive inn et tegn i «New Character»-vinduet, velge «Add Character», og til slutt trykke på «Apply», for å bekrefte valget.

Bruk hurtigtasten Alt+Shift+C for å få frem programvinduet til CatchChar-program, og på den måten få tilgang til spesialtegna, uansett hva du ellers jobber med på PC-en.

- BabelMap er et program som gir tilgang til spesialtegn. Det som er spesielt med dette programmet er at utvalget av tegn er meget stort – det skal visstnok ha over 110 000 tegn i sin database.

Du velger først et tegn i programvinduet, og kan deretter kopiere tegnet (trykk på «Copy»), og limer det inn i et hvilket som helst annet program, for eksempel et tekstbehandlingsprogram.

Feilsøk tastaturet

Switch Hitter er et gratis program som kan brukes til å finne ut om det er noe feil i tastaturet. Det kan for eksempel være feil med enkelte taster eller hurtigtaster med kombinasjon av to eller tre taster. Programmet er i utgangspunktet laget for såkalte mekaniske tastaturer, men det skal fungere på et hvilket som helst tastatur.

Når du installerer og starter opp programmet vil du få opp et programvindu med et tastatur. Det første du kan gjøre er å sjekke om tastaturet du ser er likt det tastaturet du har. Du kan bruke rullegardinen øverst til høyre i programvinduet til å få det tastaturet som kommer nærmest ditt eget.

Programmet støtter dessverre ikke norsk tastatur. Det støtter i utgangspunktet engelsk tastatur, mens du kan laste ned tastatur for tysk og fransk. Programmet kan likevel gi deg en indikasjon om hvor en eventuelt feil ligger, selv om ikke det støtter norske taster.

Du har muligheten til å lage ditt eget tastatur, for eksempel et norsk tastatur. Det er litt av et puslespill å lage dette, men du finner en veiledning nederst på nettsiden elitekeyboards.com under «How to make your own keyboard layouts». Du kan også se på det engelske, franske og tyske tastaturet for å se hvordan disse er lagd.

Selve testingen pågår ved at du trykker på enkelte taster og kombinasjon av taster, for å sjekke om disse tastene gir den effekten de skal gjøre. Programmet bruker fargekoder til å vise handlinger. Grønn farge viser taster som du trykker på. Rød farge indikerer at en feil har oppstått.

Programmet støtter Windows 2000, XP, Windows 7 og Windows 8. Du kan laste ned programmet fra elitekeyboards.com.

