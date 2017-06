Snapchat: Snapchats nye funksjon kan brukes til å avsløre utroskap

Nylig lanserte Snapchat en ny funksjon kalt "Snap Map". Funksjonen lar brukerne seg hvor venner befinner seg ved hjelp av telefonens lokasjonsinnstillinger.

Ved å "klype" på skjermen når du har kameraet oppe, får du opp et interaktiv kart som viser hvor dine Snapchat-venner befinner seg - og hvem de er sammen med.

Den nye funksjonen har fått blandete mottagelser. Mens noen hyller den, er andre skeptiske til hva de kaller "overvåkning av brukerne". Spesielt teknologieksperter og foreldre er redde for at geolokaliseringen skal utnyttes av personer som ikke har hederlige intensjoner.

Les mer: Kripos med råd til foreldre etter «Snap map»-oppdatering

Den nye funksjonen er valgfri og skal kun være synlig mellom brukere som følger hverandre, men mange er ikke klar over at den starter opp hver gang man åpner applikasjonen.

Se video - slik funker Snap Map:

Men det er ikke bare kriminelle som kan utnytte seg av den nye funksjonen. Nettsiden Daily Dot melder nemlig at flere har tatt i bruk den nye Snapchat-funksjonen for å avsløre eventuelt utroskap hos partneren. For ettersom SnapMap viser hvilke Snapchat-brukere som er på samme lokasjon, skal en rekke personer ha oppdaget at kjæresten er sammen noen de kanskje ikke burde være sammen med eller på et helt annet sted enn hva de har fortalt.

i literally just watched my mans push up on somebody bitch 😭😭😭😭 pic.twitter.com/1FKrKLgIvn — Gg. (@UhSoul) 24. juni 2017

He won't be the first and he won't be the last, first victim to fall fatal of the new snapchat update #cheat pic.twitter.com/cVhuwMMbnl — Morgan Johnston (@Morgan8Johnston) 22. juni 2017

Twitter-brukere ser ut til å finne ut mye nytt om vennekretsen.

definitely just found out two of my friends are banging right now by looking at the snapchat map goodnight internet — cailin (@Capittalism) 25. juni 2017

Heldigvis er det mulig å slå på "spøkelsesfunksjon", som gjør at lokasjonen din ikke vises. Mange mener folk kan ha godt av det.

Over 80 percent of my #Snapchat friends have their #snapmap emoji on ghost 👻 I think we all know the reasons for that .... 😅🐍 — Lauren Carson (@LaurenCars795) 27. juni 2017

Men det er ikke bare utro personer som burde frykte den nye Snapchat-funksjonen. Om du er over snittet glad i å droppe treningsøkten for en burger, men allikevel later som du har trent til krampen tok deg kan du være i "trøbbel".

Se bare her:

How to take full advantage of the snapchat update 😄 pic.twitter.com/ni3O0sLNzT — UNILAD (@UNILAD) 26. juni 2017

Personer som konstant er fem minutter for sene kan også få slite med den nye funksjonen.

The real people being exposed by Snapchat map aren't cheaters, it's people who say they're 5 mins away when they're actually still at home — Joe (@GenuinelyJoe) 24. juni 2017

Om du vil (forståelig nok) sette Snap Map i "spøkelsesmodus", klikk deg inn på innstillinger og velg "se min posisjon".

Velg så "Spøkelsesmodus":

Eventuelt kan du slå kartfunksjoner helt av under "redigere preferanser" -> "kart".

Men det er ikke bare Snapchat som brukes for å jakte utro partnere. I 2016 lanserte et nettsted en tjeneste som kunne avsløre om kjæresten din var på dating-appen Tinder eller ikke.

Les også: