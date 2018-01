Smart lading: Nå skal det bli dyrere å lade elbilen - en app kan gjøre det billigere

Om du ikke allerede har fått, får du snart en ny strømmåler i huset kalt AMS. Det er en digital boks du får installert i sikringsskapet hjemme og som erstatter den gamle strømmåleren.

Den nye måleren registrerer kontinuerlig hvor mye strøm du bruker, og innrapporterer forbruket ditt hver eneste time - altså 24 ganger i døgnet. Hvis strømselskapene ønsker dette i fremtiden, kan dette økes til 96 ganger i døgnet, altså hvert kvarter.

Betyr det at du får dyrere strøm? Ja, mest sannsynlig.

Målet er å jevne ut effekttoppene ved at du skal føle på at det er dyrt å bruke strøm i «rushtiden». Det blir så din egen jobb å redusere strømregningen ved å flytte strømforbruket fra dyre til billige perioder.

I tillegg ønsker Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) også å gjennomføre endringer i nettleien for å tvinge fram et jevnere strømforbruk.

NVE ønsker at alle nettselskap skal innføre en ordning kalt «abonnert effekt»: Kundene abonnerer på et visst strømforbruk per time (kWh/h). Forbruk over abonnementet koster ekstra. NVE

NY MÅLER: Dette er AMS-måleren Hafslund installerer.

Om forslaget går igjennom (som det er langt fra sikkert at gjør) vil det i praksis bli slik at når du bruker mye strøm på en gang, i for eksempel en time, så går prisen på både strøm og nettleie opp.

200.000 elbiler kjører allerede på norske veier, og stadig flere nordmenn skaffer seg elbil uten at «kvoten» inn til huset nødvendigvis økes.

Når en skal fylle et batteri på 50 - 100 kWh samtidig som middagen kokes på induksjonstoppen, panelovner og varmekablene står på full guffe vinterstid og tørketrommelen går - ja, da er det ikke fritt for at du vil merke konsekvensen av «abonnert effekt» på strømregningen.

Tibber-appen gjør det mulig å lade Teslaen smart. I løpet av våren 2018 håper selskapet at to nye bilprodusenter skal være på plass.

Smart lading av elbil



I dette landskapet åpner det seg muligheter for smart teknologi, og en rekke selskaper utvikler løsninger for smarthjem hvor en kan kontrollere panelovner, varmepumper, lys og liknende.

Utviklerne av strømsparings-appen Tibber skriver i en blogg at de nå har på plass en løsning for smart lading av elbilen, i første omgang Teslaer. Dette krever ingen installasjoner hjemme hos deg, appen benytter seg av teknologien i bilen til å styre ladingen.

En logger seg på med den samme brukeren som i Tesla-appen. Overfor Side3 vil ikke Tibber kommentere på hvorvidt de har inngått et samarbeid med den amerikanske produsenten, men opplyser at de håper å få på plass to nye bilmerker i løpet av våren.

Opp mot 30 prosent gevinst

Løsningen er foreløpig i betaversjon, men er tilgjengelig for test. Smartlading av elbilen går ut på at appen følger med på de løpende forandringene i strømprisen, og lader bilen når strømmen er billigst.

For den som er kjent med Tibber fra før av, legges elbilen inn som en såkalt power-up. Selskapet forklarer det slik i bloggen:

Strømprisene i markedet forandrer seg time for time (det vi kaller spotpris). Har du en ny type strømmåler (automatisk, såkalt AMS-måler), så vil strømregningen baseres på det faktiske forbruket ditt fra time til time. Da spiller det en rolle når på døgnet man bruker strøm. Bruker man mest når strømprisen er lav, ja da får man også en lavere strømregning. I forhold til timer med rimelig strømpris kan prisene på vinteren ofte mer enn doble seg noen få timer i døgnet. Og nettopp dette benytter Tibber når du har koblet elbilen din inn som en «power-up». blog.tibber.com

La oss si at du kommer hjem fra jobb og setter elbilen til lading med det samme, men forteller appen at du ønsker bilen ferdig ladet til klokken 07.00 morgenen etter.

Ved hjelp av algoritmer og maskinlæring forstår appen hvilken strømstyrke du kan lade bilen med, og kalkulerer ladetiden basert på hvor mye som er igjen på batteriet og den løpende prisen på strømmen. Dersom du har noe å gå på, vil appen sørge for at bilen lades når prisen er lavest.

- I motsatt fall blir bilen likevel ladet slik at du ikke kommer til halvfull bil om morgenen, sier daglig leder Edgeir Vårdal Aksnes i Tibber til Side3.

- Hvor mye er det egentlig mulig å spare på lade smart?



- Om sommeren er det nok liten gevinst, men i enkelte uker om vinteren kan en nok se opp mot 30 prosent gevinst. Når en bruker dette her, så er en også med på å jevne ut strømbruket, sier Aksnes.

Smartliv kan brukes til å lade alle typer elbiler, men krever installasjon av en enhet som kan overvåke forbruket.

Smartliv lader alle typer elbiler



Tibber er ikke den eneste appen på markedet som tilbyr smart lading av elbilen. Selskapet eSmart Systems har ledet et samarbeidsprosjekt kalt ChargeFlex med støtte fra Forskningsrådets Energix-program.

Gjennom prosjektet har eSmart utviklet en softwareløsning som gjør det mulig å dynamisk lade flere elbiler enn det som er mulig med tradisjonelt opplegg.

- Plattformen gjør det mulig å tilby lading til flere elbiler ved et kontorbygg for eksempel enn med dagens opplegg, fordi systemet overvåker og lager prediksjoner ved hjelp av maskinlæring på strømforbruk og ladeetterspørsel, og lader elbilene dynamisk med de ressursene som tilgjengelige uten at sikringene går, forklarer Tina Skagen i eSmart Systems til Side3.

Hun er direktør for energy markets and cities.

Den samme plattformen er ryggraden i Smartliv, en app utviklet av eSmart og Ringeriks-Kraft.

Også Smartliv skal lade elbilen når strømmen er billig og styrer ladebehovet til tider hvor totalt effektforbruk på anlegget er lavt.

Mens Tibber bruker teknologien i Tesla til styre å ladingen, er Smartliv slikt sett produsentuavhengig, men trenger da en smart lader i veggen for å styre ladingen. Du kan med andre ord ikke bruke en vanlig stikkontakt til å lade elbilen, men en Zaptec- eller Schneider-lader vil gjøre susen.

​NVE legger opp til at nye krav skal gjøres gjeldende fra 2021, men etter det Side3 kjenner til er det motstand mot forslag rundt «abonnert effekt». Det er med andre ord ikke sikkert at ordningen blir noe av.