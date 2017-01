Slik kan iPhone 8 se ut

Det går hett for seg i ryktesmia. Her er noen av nyhetene vi håper å se når iPhone 8 lanseres i løpet av året.

IPHONE 8: Ryktene skal ha de til at skjermen på iPhone 8 strekker seg fra kant til kant og at Apple dropper hjemknappen helt. Disse konseptskissene til designeren Moe Slah illustrerer hvordan neste iPhone kan bli.

Den neste iPhone er den tiende i rekken, og er en av årets mest etterlengtede telefoner. Forventningen er høye, og det gjenspeiles i ryktene som alltid løper i forkant av en slik lansering.

En iPhone 8 er fremdeles måneder unna, men det er nok av vann i ryktemølla. Med tanke på at de siste års modellutgivelser har vært heller kjedelige saker, håper tilhengerne at Apple virkelig skal reise kjerringa med sin jubileumsmodell.

Blogg: iPhone 8-nyhetene vi har ventet på

Her har vi tatt for oss noen av de mest hardnakkede ryktene folk forventer å se i den endelige utgaven av iPhone 8.

Først og fremst later det til at mange tror Apples kommer til å endre tallrekkefølgen på iPhone, adoptere navnepraksis for Mac og kalle årets flaggskipmodell av iPhone for iPhone X. X er som vi vet romertall for 10.

Videre regnes det med at det fremdeles kommer rimeligere versjoner av iPhone - slik som i forutgående år.

En eller flere modeller av neste iPhone ventes å få trådløs lading, det vil si at du ikke trenger å koble mobilen fysisk til et støpsel med en ladeledning.

Et annet hett rykte, men som strengt tatt kommer hver år, er at Apple vil droppe hjemknappen og heller la skjermen løpe helt fra kant til kant. Vi tror det når vi ser det. I år sies det for øvrig at skjermen blir av typen OLED, så en skal aldri si aldri ...

Et ellers ganske friskt rykte er at Apple bygger inn en irisskanner i sin kommende iPhone. Det har vil null tiltro til.

Det vi kan si med relativt stor sikkerhet er at at iPhone 8 nok blir enda mer vanntett enn 2016-modellene, at de selvsagt kommer med en raskere A11-prosessor og ikke minst:

Mer datakraft vil gjøre den digitale assistenten Siri smartere. Kunstig intelligens er veldig høyt på lista til teknologiselskap som Google, Microsoft og Amazon, og Apple kan ikke la noen av disse konkurrentene danke ut sin Siri.

Apple har siden 2013 avduket iPhone i løpet september. Selv om den aller første iPhone ble vist frem i juni 2007, regner vi med at Apple holder kortene til brystet fram til høsten også i år.

Designeren Moe Slah har lastet opp en rekke forseggjorte konseptskisser til behance.net som tar opp i seg flere av disse ryktene. Klikk på lenken og ta en titt.