Slik kan du komme deg billig unna DAB-overgangen

Onsdag ryker FM-signalet for store deler av Østlandet, og dermed nærmer den rullende overgangen til DAB videre.

Det har vært svært gode tider for selskaper som har solgt DAB-adaptere, og ikke minst de dyrere integrerte oppgraderingspakkene til biler som ikke har DAB fra før. For tro det eller ei, fortsatt selges det biler på det norske markedet som ikke har integrert DAB-mottaker.

Årsaken er så enkel som at det ikke er noen andre land som har nevneverdig etterspørsel, og bilfabrikkene har derfor ikke tatt dette alvorlig.

Du trenger ikke dyr DAB-radio



Men du trenger ikke gå til innkjøp av dyre løsninger for å få lyd i bilen. Mange har tatt til orde for at hele DAB-overgangen er unødvendig fordi nettradio på mobilen er en mer fremtidsrettet løsning.

Du kan installere et billigadapter eller dyre integrerte løsninger. Eller så kan du bare bruke mobilen.

Og selv om DAB nå blir satset på, betyr det ikke at nettradio ikke er en mulighet.

Har du en bil med Bluetooth eller en minijack-inngang kan du bare koble mobilen rett på og bruke mobilen som radio. Da får du bedre tilgang til radiokanaler, tilgang til podcast - og ikke minst Spotify og andre streamingtjenester.

Skal vi tro NAF er til og med dette en bedre kvalitetsmessig løsning enn en integrert DAB-mottaker. De har testet mottaket med DAB mot mobil, og konklusjonen var klar:

- Nettradioen imponerte på turen. Den fungerte godt i de fleste tunneler og i tett skog. Faktisk hadde nettradioen færre brudd enn den integrerte DAB-radioen, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF.

Koster litt - men er billigere



Ulempen med å bruke mobiltelefonen, er at du bruker datatrafikk til å strømme. Men datamengdene det er snakk om er likevel så små, at det er betydelig billigere enn å kjøpe andre løsninger. NAF antar at en normal bilist vil bruke 1-1,5 gigabyte data på strømming i måneden.

Prisen for en ekstra gigabyte datatrafikk i et normalt mobilabonnement er nå rundt 20 kroner. Det vil si at du kan strømme i mange år før det har kostet deg like mye som en DAB-radio.

- Strømming via smarttelefonen er den klart billigste løsningen når de riksdekkende kanalene går over til DAB+, mener Nils Sødal.

Det er dog en liten fallgruve:

- Husk for all del på trafikksikkerheten. Mobilbruk i bilen er regulert ved lov, men aller viktigst er at fikling med mobilen tar vekk oppmerksomheten fra veien. Så la mobilen hvile på bilturen, sier Sødal.

På mange nye biler kan du dog styre mobilen gjennom infotainmentsystemet, og dermed er problemet borte.

Den aller beste løsningen for dette, er per i dag Apples Car Play - men dette er kun tilgjengelig på nye biler som sannsynligvis allerede har DAB integrert.