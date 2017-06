Skal du til USA i sommer? Da kan grensevaktene kreve å se på innholdet på mobilen din

Når du er ute og reiser er du kanskje allerede inneforstått med tanken om at bagasjen din kan bli gjennomsøkt når du går gjennom tollen.

Men visste du at når du passerer inn i USA, kan grensevaktene også kreve å få full tilgang til mobilen og datamaskinen din?

Kraftig økt bruk av myndighet



Ifølge Ars Technica har gjennomgang av det som så fint kalles «digitale enheter» på grensen skutt til himmels. Fra 2015 til 2016 ble antall søk femdoblet.

I 2016 ble 23.877 enheter gjennomgått på grensen. Veksten har siden vært stor. I februar 2017 ble det gjennomgått flere enheter enn i hele 2015.

Årsaken til den kraftige økningen har vært gjenstand for undersøkelser i amerikanske medier, uten at en har fått noen god forklaring på hvorfor. Grensemydighetene CBP sier at de har «justert» sine handlingsmønstre basert på trusselnivå. Det de er ute etter er alt fra informasjon om terrorisme, smugling, økonomisk kriminalitet, eksportkontroll og forskjellige former for opphavsrettsbrudd.

Denne typen gjennomgang kan gjennomføres uten rettslig kjennelse, fordi undersøkelser på grensekontrollen ikke dekkes fullt ut av den amerikanske grunnloven.

Ifølge ProPublica kan denne typen gjennomgang skje «med eller uten» noen mistanke for at den reisende er involvert i noe kriminelt - og de kan også kopiere alt innholdet for en grundigere gjennomgang.

Nekter du å åpne telefonen din, kan den bli beslaglagt - og sannsynligheten er stor for at du ikke slipper inn i landet.

Du har ikke noe valg



EFF (Electronic Frotier Foundation) har laget en lang guide til hva grensekontrollørene kan - og ikke kan gjøre - i denne situasjonen. Den korte oppsummeringen er at du har fint lite å stille opp med, i alle fall om du ikke er interessert i en juridisk kamp mot det amerikanske statsapparatet.

EFF skriver at grensekontrollørene kan:

Se gjennom alt innholdet du har lagret, enten manuelt eller med spesiell programvare

Gå gjennom alt du har lagret "i skyen" og som er tilgjengelig gjennom telefonen. Dette vil for de fleste inkludere e-post, sosiale medier og lignende.



EFF går såpass langt som å anbefale reisende å vurdere hva slags dingser en velger å ta med inn i landet.

Det skal understrekes at sannsynligheten for at grensekontrollørene ønsker å bruke tid på å gå gjennom bildene og e-postene dine, er svært liten. CBP sier at de i 2016 gjennomgikk dingsene til 0,0012 prosent av alle reisende.

Også norsk politi kan tvinge deg til å åpne mobilen

Tidligere i år ble det også kjent at norsk politi nå får myndighet til å tvinge deg til å åpne mobiltelefonen.

I et nytt lovforslag slås det fast at tvang kan tas i bruk under ranssakelse eller gransking av beslag, uten rettens involvering.