UBRUKELIG: Her har vi testet et av verdens mest vanlige passord, «123456789». Det tar ett sekund å knekke, og er med andre ord et fullstendig ubrukelig passord. Det samme gjelder passord som «qwerty» og «passord».

Datasikkerhet

Sjekk om passordet ditt er sterkt nok

Sikkerhetsfirmaet Kaspersky står bak en smart hjemmeside der du kan teste hvor raskt en hacker knekker passordet ditt. Prøv selv.