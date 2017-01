Rykter: Dette skal være Samsungs nye supermobil

Nå er skjermen i ferd med å ta helt over.

Samsung fikk seg et skudd for baugen med lanseringen av toppmodellen Galaxy Note, som hadde en svært uheldig tendens til å ta fyr.

Les også: Samsung bekrefter stopp av salg av Galaxy Note 7

Men nå skal ryktene ha det til at selskapet er i sluttfasen med utviklingen av den nye Galaxy S8, som har en forventet lansering i april.

Og nå begynner virkelig lekkasjene å komme - forutsatt at man kan tro på det som dukker opp på nett. Noe man ikke alltid kan.

Uansett: På tirsdag publiserte Twitter-brukeren Veniamin Geskin en 3d-modell av telefonen basert på ryktene og komponentbildene som har versert en stund. Dette inkluderer at telefonen trolig følger etter iPhone 7, ved at hodetelefonutgangen forsvinner.

Bildene viser en telefon som viderefører designspråket til dagens Galaxy S7-modell, men der skjermen tar en betydelig større del av kanten oppe og nede.

Antakelsen er i skrivende stund har tilbake-knappen og andre funksjonsknapper ligger som trykkfølsomme elementer helt på bunn av telefonen.

Bildene sier fint lite om en fingeravtrykkleser, som verken ser ut til å være foran, bak eller på siden - noe som tyder på at en ikke har peiling på hva Samsung gjør her. Tidligere rykter har vært at den skal fortsette å være på forsiden.

To dager etter at disse bildene kom ut, dukket derimot bildet i toppen av artikkelen opp, som ifølge GSM Arena kan være det første lekkede bildet av den nye telefonen.

Det er såpass mye artefakter i bildet at det er vanskelig å vurdere autentisiteten til bildet. Det er elementer som svinger både den ene og andre veien, men det kan i det minste gi en retning for den nye telefonen.

Ellers er de heteste ryktene som følger:

Skjerm: 5,7" Super AMOLED på 1440 x 2560 px

Prosessor: Snapdragon 830

Kortleser: SD, muligens også dual-SIM-modell

Kamera: Ny 12 Mpix-brikke med bedre autofokus, 4K-opptak - 8 Mpix frontkamera

Annet: Iris-scanner



