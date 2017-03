Rykter: Dette er telefonen Samsung skal lansere onsdag

Dette skal være Galaxy S8 (Plus) i full mundur.

Onsdag kveld er det duket for en stor avduking av Samsungs nye flaggskip-mobil Galaxy S8. Og etter skandalen med den eksploderende Note-telefonen, har Samsung et større press på seg enn noen sinne.

Det hjelper nok heller ikke på for verdens største mobilprodusent at Google nå har gått «all in» med en egen mobiltelefon - selv om den av uforstålige årsaker egentlig ikke er tilgjengelig i Norge.

Les også: Google slipper mobilen Pixel

Og som vanlig er ryktemølla virkelig i sving rett før lanseringen, og mye tyder på at nær alt som er verdt å vite om den nye mobilen allerede er kjent. Ryktemakerne er nær samstemte i hva vi kommer til å få se.

Strammes til



Bildet fra toppen kommer fra EVleaks, og skal vise både forsiden og baksiden til de to nye telefonene som nå skal slippes.

Det mest åpenbare er at rammen rundt skjermen er strammet inn betydelig. Det betyr at alle de fysiske knappene på fronten av telefonen er borte - og med det også fingeravtrykkleseren. Denne er flyttet ved siden av kameraet på baksiden.

Selve skjermen skal være i superbredformat (18,5:9, i stedet for det vanlige 16:9), og det er ganske mye som tyder på at Samsung bruker denne ekstra plassen til å lage virtuelle knapper på skjermen. Utover dette er det uklart hvordan Samsung skal utnytte en skjerm av dette kaliberet på best mulig måte.