Politi advarer foreldre: Sjekk om ungen din har noen av disse appene på mobilen

Britisk politi ønsker å øke foreldres bevissthet og har delt en liste med ti apper som de oppfordrer foreldre til å sjekke om barna har installert på mobilen.

- Dette er en liste med noen av appene tenåringer kan bruke. Deler for å øke foreldres bevissthet rundt nettsikkerhet, skriver politiet.

Listen stammer fra den amerikanske teknologi-bloggeren April Requard. Hun publiserte listen i mars 2018, og skriver at dette er ti apper ungdommer bruker i dag som foreldre må vite om.

Kanskje mer overraskende for mange foreldre enn at Instagram er med på listen, er at de neppe har hørt om stort flere av disse appene enn kanskje Kik og Ask.fm i tillegg til Instagram og Snapchat.

Det er også en av utfordringene Requard påpeker: Unger er ikke ett, men ti skritt foran foreldrene når det gjelder teknologi.

Ifølge bloggeren har 88 prosent av ungdommer sett noen være slemme mot andre på nettet, 20 prosent har fått tilsendt eller sendt nakenbilder selv og 67 prosent sier de vet hvordan de skal skjule informasjon fra foreldrene.

Her er listen med de ti appene og hvorfor foreldre bør være oppmerksomme, ifølge April Requard:

10 APPER FORELDRE BØR VITE OM: April Requard understreker at apper og informasjon endrer seg raskt på nett. En slik liste vil med andre ord aldri være komplett eller endelig. Klikk på bildet for å lese mer på teknobloggen til April Requard.

Slik finner du skjulte apper på iPhone



Det finnes metoder for å skjule apper på smarttelefoner, enten i egne arkivapper eller enkelt ved å legge en app skjult på for eksempel side fire i en mappe på tredje side på iPhone.

Men det finnes en metode for enkelt å finne ut om disse appene er installert. På iPhone kan man også finne ut om en app har vært i bruk på mobilen tidligere.

Knepet er å gå til App Store på iPhone og søke opp appen du er på jakt etter. Om du ikke vet nøyaktig hva du leter etter, kan du forsøke søkeord som «hide», «hidden», «secret», «private» og liknende og i tillegg tilsvarende norske ord.

Dersom appen ikke er installert på mobilen, vil det stå «Hent».



Dersom apper er installert på mobilen, vil det står «Åpne».



Dersom appen tidligere har vært installert på mobilen, men slettet, vil den være merket med et skysymbol.

Slik finner du skjulte apper på en Android-telefon



Metoden er tilsvarende på Android-mobiler. Åpne app-butikken Google Play, og søk opp appen du lurer på om er installert på mobilen.