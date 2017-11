Nær to milliarder kroner i digital valuta kan være borte etter tabbe

Kryptovalutaen Ethereum er den nest største digitale valutaen etter Bitcoin, og har opplevd en voldsomt vekst det siste året.

Men nå har de havnet i en aldri så liten krise.

Ved en feil har en bruker slettet helt sentral kode i en programvare som kalles Parity. Dette er et program for å lage en spesielle typer digitale kontoer (wallets) for lagring av Ethereum.

Parity brukes spesielt av selskaper som ønsker å lagre valuta der flere personer må signere for at pengene kan flyttes. Tanken er at ikke én person bare skal kunne stikke av med alle verdiene.

Men ved å slette sentral kode som benyttes av programmet, er nå plutselig pengene uflyttbare.

Ingen ser ut til å være helt sikre, men estimatene er at Ethereum til en verdi av alt fra 70 til 240 millioner dollar nå er låst og helt utilgjengelig for sine eiere.

Altså mellom 570 millioner og 2 milliarder kroner.

Det store problemet er at koden som er slettet ikke bare uten videre kan settes inn igjen. Det foregår nå undersøkelser og høylytte debatter om hva som må gjøres for å løse situasjonen.

Ifølge Coindesk spekuleres det i om det eneste måten å løse problemet på, er å gjøre radikale endringer i hele Ethereum-systemet - en såkalt «hard fork». Dette er i seg selv svært omstridt.

Hvordan det går med den stakkaren som slettet koden er foreløpig uklart.