Norge har verdens raskeste mobilnett

Derfor har Norge så raskt nett



- En av årsakene til at Norge har kommet så godt ut, er at både Telenor og Telia har tatt beslutningen om å oppgradere taletrafikken fra 2G til 4G. Skal vi klare å skru av 2G-nettet i 2025, er vi nødt til å ha på plass et 4G-nett som gir den samme eller bedre dekningen. En så omfattende 4G-utbygging er det få land som har gjort, så det er den grunnleggende årsaken, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor til Side3.

Han er for tiden på tur i Nord-Norge for å teste ut den nye mobildekningen de har bygget ut spesielt i anledningen Arctic Race - som han lover vil bli betydelig bedre enn i Tour de France.

Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen.

- I juli passerte vi 6000 siter hvor vi har oppgradert til 4G, mens vi har igjen rundt 1500 som fortsatt skal oppgraderes. Vi har også vært veldig tidlig ute med å si at 3G-nettet må vike for 4G-utbyggingen, så vi kommer i løpet av et par år til å skru av 3G-bruken i det såkalte 900-båndet.

- 3G, spesielt i 900-båndet, er veldig ineffektiv på datatrafikk. Det er ikke laget for streaming av Netflix og YouTube, men kanskje mest for å lese nettaviser.

Ifølge Amundsen er det mange som tror at det er veldig mye lettere å bygge mobilnett i paddeflate Nederland og Danmark, men at det langt ifra er sant.

- Det er lett å bygge flatedekning, men det er langt mer utfordrende å bygge kapasitet og en jevn kvalitet på nettet. Årsaken er interferens på signalene, noe som gjør at man må bygge mobilmastene langt lavere enn i Norge. Jeg har kjørt noen sammenligninger på mobildekningen i Sverige og Danmark, og det er mye mer interferens i Danmark, sier Amundsen.

Dårlige tall for vanlig bredbånd

Side3 har tidligere skrevet at tall fra Akamai viser at Norge har blant verdens aller raskeste vanlige bredbåndsforbindelser. Tallene fra Ookla viser derimot noe helt annet. Faktisk havner Norge på en 19. plass - med omtrent samme snitthastighet som på mobilnettet.

Årsaken til dette voldsomme avviket, er trolig forskjellen på hvordan disse testene gjennomføres.

Med Ookla Speedtest testes primært din bredbåndslinje opp mot en server som står så nær som mulig, mens Akamai har målt de faktiske hastighetene opp mot internasjonal trafikk.

I praksis betyr det at norske nettleverandører i større grad sørger for kvalitet i alle ledd, inkludert solid kapasitet til utlandet, ikke bare skrur opp hastigheten på de siste meterne frem til huset ditt.