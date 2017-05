Noen av verdens smarteste har sagt utrolig dumme ting

Kunne ikke ha tatt mer feil om de gikk inn for det.

Å spå fremtiden er noe av det vanskeligste man kan gjøre.

Prominente personer har vært nødt til å se seg tilbake og se at ikke alt de har sagt i offentligheten har vært like fornuftig. Bill Gates uttalte på 90-tallet at han ikke hadde tro på internett.

- Internett? Vi er ikke interessert i det. Bill Gates i 1993.

I 1998 forklarte han sin egen blemme på følgende måte:

- Noen ganger blir vi tatt på sengen. For eksempel da internett ble lansert. Vi hadde det på femte- eller sjetteplass på prioriteringslisten vår, uttalte Microsoft-gründeren.

Ikke lett å si noe om fremtiden

Historien er full av personer som har prøvd å spå litt om fremtiden generelt, og den teknologiske utviklingen spesielt. Ser vi tilbake så er det tydelig at det ikke har vært en spesielt enkel jobb.

Ser vi bort ifra Moores lov fra 1965, som sier noe om utviklingen av prosessorer til datamaskiner, er det ikke mange som virkelig har truffet spikeren på hodet når det gjelder spådommer mange år frem i tiden.

Under følger det noen sitater som mange år senere kan få noen hver til å trekke på smilebåndet av.

Datamaskiners vekt

- I fremtiden kan det hende at datamaskiner ikke vil veie mer enn 1,5 tonn. Popular Mechanics spådom fra 1949.

- Men hva... kan det brukes til? Ingeniør ved Advanced Computing Systems Division hos IBM snakket om mikrochips i 1968 - som også gjorde at datamaskiner kunne veie mindre enn 1,5 tonn.

Datamaskiners utbredelse

- Jeg tror det er et marked på verdensbasis på kanskje fem datamaskiner. Thomas Watson, styreformann i IBM, 1943

- Det er ingen grunn til at noen skulle ønske å ha en datamaskin hjemme. Ken Olson, leder for Digital Equipment Corp, 1977

Verdien av telefonen

- Denne telefonen har for mange svakheter til å kunne bli ansett som et seriøst kommunikasjonsmiddel. Enheten har i seg selv ikke av noen verdi for oss. Internt Western Union-notat fra 1876. Graham Bell valgte derfor å beholde patentet for sitt eget selskap AT&T, som siden har vært et av USAs aller mektigste selskaper.

Verdien av radioen

- Den trådløse musikkboksen har ingen tenkelig kommersiell verdi. Hvorfor vil noen betale for en beskjed sent til ingen spesielle? En av David Sarnodds medarbeidere i et svar på hans iver etter å investere i radioen. 1920-tallet.

Pakkeforsendelser

- Konseptet er interessant og velformulert, men for å kunne få noe bedre enn karakteren «C», så må ideen være sannsynlig. En Yale-proffessors svar til Fred Smiths oppgave der han foreslo pålitelige leveranser over hele USA innen neste dag. Smith grunnla senere FedEx.

- Fjernhandel er mulig, men det vil floppe - fordi kvinner liker å komme ut av huset, liker å holde i varer og liker å kunne ombestemme seg. TIME Magazine avskrev i 1966 hele konseptet med netthandel.

Film med lyd

- Hvem i helvete ønsker å høre skuespillere snakke? H.M. Warner, Warner Brothers, 1927. Trolig i forbindelse med innføring av lyd på film

Oppfinnelsenes tid er over

- Alt som kan finnes opp, er oppfunnet. Kreditert Charles Duell, sjefen for USAs patentbyrå i på slutten av 1800-tallet.

Beatles? Nei takk

- Vi liker ikke lyden deres, og gitarmusikk er på vei bort. Decca Recording Co. avviste det da ukjente bandet Beatles i 1962

Krig og fred

- Fire eller fem frigatter vil gjøre susen uten noen militær styrke Britenes statsminister Lord North om opprøret i amerikanske kolonier i 1774. To år senere erklærte USA uavhengighet.

- Jeg tror det er fred i vår tid. Britenes statsminister Neville Chamberlain etter et møte med Hitler i 1938.

Fly er ikke spennende

- Flygende maskiner tyngre enn luft er umulig. Lord Kelvin, president for Royal Society, 1895

- Fly er interessante leketøy, men har ingen militær verdi. Marechal Ferdinand Foch, strategiprofessor.

Fly har vist seg å være en ikke helt uviktig satsing for militære styrker.

- Bomben vil aldri gå av. Jeg snakker som en ekspert i eksplosiver. Admiral William Leahy, en del av atombombeprosjektet i USA.

Å prøve det umulige

- Hvis jeg hadde tenkt på det, så hadde jeg ikke gjort eksperimentet. Litteraturen var full av eksempler som sa at du ikke kunne gjøre dette. Spencer Silver kommenterte arbeidet som ledet til det spesielle limet som blir brukt på Post-It-lapper.

Mulig å finne olje?

- Borre etter olje? Du mener å borre ned i bakken for å prøve og finne olje? Du er gal. Brønnborrere som Edwin L. Drake forsøkte å rekruttere i sitt prosjekt for å finne olje i 1859. Tre år senere begynte John D. Rockefeller sitt oljeeventyr.

Undervurdering av Apple

- Hovedproblemet med å ta i bruk Apples plattform er at de på lengre sikt er et selskap på vei nedover. IT-analytikeren Rob Enderle i oktober 2003. Siden den gang har kursen bare gått én vei.

- Trolig vil HPs versjon selge langt bedre enn Apples egen. Rob Enderle i 2004 om HP som skulle lage iPod på lisens fra Apple.

Ut i verdensrommet

- Menneskene vil aldri nå til månen, uavhengig av alle fremtidig vitenskapelige fremskritt. Dr. Lee de Foster, mannen bak vakuumrørene.

Kirurgien har kommet videre

- Magen, brystet og hjernen vil for alltid være avskåret fra en fornuftig og human kirurg. Sir John Eric Ericksen, dronning Viktorias Surgeon-Extraordinary I 1873.

Og så til slutt har vi selvfølgelig det klare utsagnet norske Leif Osvold, som i 1996 gikk høyt ut i Dagens Næringsliv og konkluderte med at «Internett er en flopp!»