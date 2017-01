Nå slår Snapchat ned på sex, clickbait og falske nyheter

Til dere som deler friske bilder med kjæresten på Snapchat: Gode nyheter, det er det bare å fortsette med.

Til medier som prøver å få folk til å åpne artiklene deres i Snapchat Discover med sex, clickbait og falske nyheter: Dårlig nyheter, det vil ikke lenger Snapchat ha noe av.

Som er gode nyheter for alle andre.

Endringene i retningslinjene til Snapchat kommer etter at MTV sist uke publiserte en artikkel om en fullt påkledd mann og illustrerte den med en temmelig avkledd kvinne.

Den type villedende bildebruk vil ikke lenger være like ofte å se på Snapchat Discover, som nå gjør et forsøk på å rydde opp i tjenesten.

De nye reglene er klare på at utgivere ikke kan publisere tvilsomme bilder på Discover som ikke har redaksjonell- eller nyhetsverdi.

there's, um, a lot of sex stuff on snapchat discover today. pic.twitter.com/jQUg4Sk6D4 — Maya Kosoff (@mekosoff) September 30, 2016

Snapchat understreker også at de vil slå ned på alle saker som kan anses på falske nyheter og krever at alle artikler er faktasjekket før de publiseres, skriver The New York Times.

- Endringene er ment å gi våre redaksjonelle samarbeidspartnere rom til å holde Snapchat informativ, faktabasert og trygt for alle, sier talskvinne Rachel Racusen i Snap Inc.

I løpet av februar kommer det også en mulighet til å sette aldergrense på innhold i Snapchat Discover.

Det er naturligvis ikke bare MTVs ene artikkel som har fått selskapet til å reagere. Endringene kommer etter lang tid med reaksjoner fra både brukere og utgivere.

Snapchat ble til og med saksøkt av en 14-åring på grunn av sexrelatert innhold i juli 2016. Søksmålet ble avvist, men Snapchat kalte alle sine partnere inn til en samtaler i etterkant. Etter først å ha appellert muntlig til utgiverne, følger selskapet nå opp med skriftlige regelendringer.

Ifølge Mashable, en av samarbeidspartnerne til Snapchat, vil bilder og innhold bli vurdert etter skjønn dersom innholdet er relevant og har nyhetsverdi, men sexhandling, sexleketøy, nakne kropper og banning er helt forbudt.