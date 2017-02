Nå kan du lage din egen bilbane i sandkassa - ta på deg VR-briller og sette deg bak rattet

FORSKNINGSPARKEN (Side3): Det har vært utrolig mye hype rundt VR-teknologien de siste par årene, og nå begynner produktene å komme på markedet som vanlige folk har råd til.

Men et av de største ankepunktene er at tilgangen på innhold så langt har vært heller laber.

Nå har derimot Audi i Norge gått det man i det amerikanske milititæret så fint kaller «above and beyond the call of duty». Ved hjelp av noen ganske geniale VR-utviklere har de laget et konsept som virkelig får frem barnet igjen i deg.