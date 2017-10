Nå får Canal Digital-kunder tilgang til TV gjennom Apple TV

Canal Digitals satelittkunder har i lang tid hatt mulighet til å få full tilgang til TV-kanaler og annet innhold gjennom Apples nye generasjon TV-boks.

Nå melder selskapet at selskapets kabel-kunder også vil få mulighet til å kaste sin digitale bort fra TV-hylla.

- T-We App for Apple TV 4 og 5 vil være tilgjengelig for alle 546.000 kunder fra og med onsdag. De mest sannsynlige kundegruppene er imidlertid husholdninger med behov for TV i flere rom, men som ikke ønsker kabling til disse rommene. T-We-appen for Apple TV vil være ideell som en TV nummer to, sier leder for TV og bredbånd i Telenor, Birgit Bjørnsen.

Dette er en mulighet som hovedkonkurrentene Get og Altibox har hatt i noe tid.

Årsaken til at kabel-kundene har måttet vente er ifølge selskapet at de har jobbet med å prioritere andre plattformer og portaler.

Sistemann ut



Canal Digital har i noe tid hatt en strategi der de åpner opp sin TV-portal, fremfor å lukke den. Blant annet åpnet de for Netflix i sin TV-boks for et års tid siden, og har i likhet med de andre TV-leverandørene satset tungt på sine nettbrett/mobil-apper:

Slik ser iPad-appen ut.

- Selve appen fungerer veldig likt som variantene du kjenner for telefon og nettbrett. Du kan velge mellom flere enn 60 direktekanaler, du har Ukesarkiv tilgjengelig for de aller fleste kanalene og du kan også spole tilbake opptil to timer i direktesendingene hvis det er noe du har gått glipp av.

En får også med seg innholdet fra andre arkivtjenester, blant annet Disney on Demand og BBC.

Ikke på hytta



Den største ulempen er at man kan bruke tjenesten på for eksempel hytta, men at du må være påkoblet nettet hjemme.

- Vi har per i dag ikke rettigheter til å vise innhold over Apple TV utenfor hjemmet. Dette er noe vi jobber med å løse, opplyser Canal Digital til Side3.

Apple rykker også inn på TV-markedet

Samtidig som Canal Digital kaster seg inn på Apples plattform, bekrefter Apple tirsdag at de nå kaster seg inn på TV-markedet.

I forbindelse med iOS 11.1-oppgraderingen, gjøres Apples nye TV-app tilgjengelig for norske brukere.