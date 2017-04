Nå blir bildemanipulering enklere og mer avansert enn noen gang

Nå kan du gi et bilde stilen til et annet bilde.

Men den nye løsningen til Cornell og Adobe bruker ifølge en ny forskningsartikkel «deep learning». Ifølge forskerne klarer å hente ut "stilen" av et bilde, men overse innholdet. Når en så har isolert stilen, så kan en også overføre stilen til et annet bilde gjennom en helt spesiell prosess som kalles «convolutional neural network» - i praksis en intelligent maskinell læringsprosess.

Tidligere har du kunnet gjøre forskjellige enkle former for dette, enten ved å gjøre noe med fargebalansen eller kanskje forsøke på noen «warp»-løsninger som skaper masse artefakter.

Tanken er ganske enkel: Du har et bilde, og du skulle ønske at det så mer ut som et annet bilde.

Dette betyr blant annet at prosessen er nødt til å forstå hva en del objekter er, slik at for eksempel en dør og et vindu behandles forskjellig.

Poenget er ikke å smelte de to bildene sammen, men å hente stilen til det ene bildet, uten å kopiere innholdet - på en måte som ser fotorealistisk ut.