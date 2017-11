Mobilbruk blir stadig dyrere - samtidig rømmer kundene fra Telenor og Telia

Et annet fokus



Ice-direktør Eivind Helgaker er naturlig nok svært fornøyd. Ice jobber for tiden med å øke befolkningsdekningen i sitt mobilnett fra 40 til 80 prosent, og er avhengig av å vokse for å kunne tjene penger.

- Jeg tror årsaken til veksten er summen av mange ting. Vi har hatt veldig konkurransedyktige produkter, og vi har valgt å fokusere litt annerledes - blant annet ved å tilby produkter som er mer tilrettelagt kundene - og en mer fair måte å selge på. Det var vi som for eksempel lanserte "data rollover" først, fordi vi mente det var riktig at kundene fikk det de hadde betalt for, sier Helgaker til Side3.

Selskapet hadde også en løsning der kundene ble overflyttet til et billigere abonnement om de ikke har behov for en dyrere løsning, da prisene ble justert i forbindelse med kravet om fri roaming i EU.

Telia er ikke fornøyd



Kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia - som også eier merkevarer som Chess og OneCall, er klar på at selskapet har en jobb å gjøre:

- Vi vokser i bedriftsmarkedet. Det er vi fornøyd med, men vi er ikke tilfreds med privatkundeutviklingen. Privatmarkedet er fortsatt preget av sterk konkurranse i lavprissegmentet, drevet av eksisterende og nye konkurrenter, sier Lunde.

- Vi vil jobbe hardt fremover for å snu den negative trenden, og vi er trygge på at vi gjennom våre merkenavn er godt posisjonert for å tilby norske mobilkunder de mest innovative produktene og tjenestene som gir kundene verdi for pengene.

Skjer etter prisøkning



Nedgangen for de store aktørene skjer samtidig som mobiloperatørene har justert opp prisene på mange av sine abonnement. Prisøkningen har blitt begrunnet med økte kostnader som følge av at mobilbruk i EU-land ikke lenger skal koste ekstra.

Dette er derimot ikke eneste årsak. Mobiloperatørene har i mange år gått over til stadig mer bruk av totalpakker med fastpris. I denne overgangen har de samtidig klart å hente ut mer penger fra sine kunder.