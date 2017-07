Microsoft snur – beholder ikonisk program

«Er det én ting vi har lært, er det at etter 32 år, har MS Paint mange fans. Det har vært eventyrlig å se hvor mye kjærlighet vår pålitelige, gamle app har fått», skriver daglig leder Megan Saunders i Windows Experiences i en blogg.

Saunders forteller at hun vil «oppklare noen misforståelser» og «dele noen gode nyheter».

«Paint 3D – den nye appen for kreativitet, som er tilgjengelig gratis med Windows 10 Creators-oppdateringen, vil fortsette å videreutvikles», opplyser hun.

The Guardian var blant dem som mandag meldte at MS Paint trolig vil forsvinne i år, etter at Windows plasserte redigerings- og tegneprogrammet på sin liste over program som er foreldet.

Windows 10 kommer til høsten.