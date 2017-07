Microsoft Paint forsvinner mest sannsynlig etter 32 år

Hvis du vokste opp på 90-tallet, har du mest sannsynlig lagd en rekke utrolig stygge tegninger i Microsoft Paint. For på en tid da Walkman og Gameboy var allemannseie, var redigerings- og tegneprogremmet MS Paint en god kilde til underholdning.

Nå skriver The Guardian at MS PAint mest sannsynlig vil forsvinne i år, som en del av Windows 10-oppdateringen. Programmet står i alle fall på Windows sin liste over programmet som er foreldet og mest sannsynlig vil bli fjernet.

MS Paint kom i 1985, og var et av de første redigerings- og tegneprogrammene. Først med Windows 98, kunne man lagre Paint-tegningene sine i JPEG.

I april ble Paint 3D introdusert til markedet, og Microsoft valgte da å tilby dette i tillegg til MS Paint, i stedet for som en oppdatering av programmet.

Windows 10 kommer til høsten, men det er ennå ikke kjent hvilken dato. En rekke andre programmet står også i fare for å bli fjernet, som Outlook Express, Reader app, 3D Builder App og Reading List.

