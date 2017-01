Mens Norge skrur av FM, har USA nå kuttet 2G-nettet for å satse på fremtiden

Første generasjon iPhone er nå offisielt ubrukelig i USA etter at AT&T har tatt skrittet helt ut og skrudd av 2G-nettet.

USA var et land som aldri helt omfavnet 2G/GSM-standarden. Amerikanerne benyttet i all hovedsak den konkurrerende CDMA-standarden. Dette skapte i mange år store problemer nordmenn på ferie som opplevde til dels helt elendig mobildekning utenfor de store byene.

Da Apple lanserte iPhone for ti år siden, var det ikke helt tilfeldig at den ble solgt utelukkende hos mobiloperatøren AT&T - som var én av to operatører som hadde noe GSM-nettverk.

Slukket



Men nå har AT&T offisielt skrudd av sitt GSM-nettverk, og sitter dermed igjen «kun» med 3G og 4G-nettet sitt. Dermed er det helt stopp på elendig Edge og GPRS-datatilkobling.

Det betyr samtidig at første generasjon iPhone nå offisielt er ubrukelig i USA, siden den var låst til AT&Ts 2G-nett.

Ifølge The Verge har denne slukkingen skjedd nærmest helt uten gnisninger, trolig fordi det knapt finnes rene 2G-mobiler igjen i nettverket. AT&T melder at de vil bruke frekvensene som frigis fra slukkingen til planlegging av 5G.

Helt annen situasjon i Norge

Også her i Norge er det planlagt å skru av mobilnett, men i motsetning til USA, så kommer 3G nettet til å bli skrudd av før 2G/GSM-nettet. Etter alle solemerker vil 2G leve frem til 2025 - mens 2G-nettet ryker i 2018 eller 2019.

Årsaken er at 2G-nettet i Norge har vært veldig populært, og det er dermed et stort antall GSM-enheter på markedet. Det er spesielt såkalte maskin-til-maskin-enheter (M2M), som alarmer, betalingsterminaler og lignende med lang levetid som gjør det komplisert å fjerne 2G-nettet i Norge.