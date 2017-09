JPMorgan Chase-sjef: - Bitcoin er for drapsmenn, narkoselgere og Nord-Korea

Med en total markedsverdi på over 63 milliarder dollar - over en halv billion norske kroner - er kryptovalutaen Bitcoin igjen på alles lepper.

Mange trodde valutaen var død etter en kollaps i begynnelsen av 2014, men i år har verdien skutt til himmels. På et år har verdien på én bitcoin økt fra ca 600 til nesten 5000 dollar - før den nå har blitt redusert til «bare» 3800 dollar etter kraftig motstand i Kina.

Det at valutaen ikke er kontrollert av noen stat, og er sikret mot inflasjon, gjør at mange har omfavnet den - og det blir også stadig mer utbredt at det faktisk går an å betale med valutaen.

Enorm interesse



All oppgangen i Bitcoin den siste tiden, har gjort at stadig flere har fått øynene opp for den som et investeringsobjekt - noe som har vært med på å presse opp prisen.

Men nå går sjefen for en av verdens viktigste banker, JPMorgan Chase, Jamie Dimon til frontalangrep på hele konseptet.

JPMorgan Chase-sjef Jamie Dimon er ikke begeistret for Bitcoin.

- Det er verre enn tulipankrakket, det kommer ikke til å ende bra. Noen kommer til å bli drept. Vanlig valuta har juridisk backing, sa Damon på en konferanse for bankindustrien ifølge CNBC.

- Dette er ikke et råd om å shorte Bitcoin før det kollapser. Dette er ikke et råd om hva du bør gjøre. Min datter kjøpte Bitcoin, det steg i verdi - og nå tror hun at hun er et geni, sier Dimon.

Ifølge Damon vil han umiddelbart sparke enhver ansatt som handler i valutaen.

- Det er ikke en ekte ting, og til slutt vil den bli stoppet, fortalte han.

Best for drapsmenn



Helt verdiløst mente han likevel ikke at den var.

- Hvis du var i Venezuela, Ecuador, Nord-Korea eller i områder som det - eller hvis du er en narkoselger, en drapsmann eller ting som det, da er det bedre for deg å handle i Bitcoin enn amerikanske dollar. Så det finnes et marked for Bitcion, men det er et veldig begrenset marked.

Det er blant annet kjent at Bitcoin er den nye favoritten for nettkriminelle som benytter såkalt «ransomware» som krypterer alle filene på PC-en din, og som krever penger for å låse dem opp igjen.

Etter kommentarene gikk verdien av både Bitcoin og Etherum ned med rundt 10 prosent.

Avviser ikke teknologien

Det er derimot ikke slik at JP Morgan Chase ikke ser verdien av teknologien som ligger bak Bitcoin, den såkalte «blockchain». Selskapet har utviklet det de kaller for Quorum, som bygger på blockchain og bitcoin-konkurrenten Etherum, som blant annet brukes til å holde kontroll på transaksjoner.