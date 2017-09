iOS 11: Slik gjør du opptak av skjermen på iPhone og iPad

Slik gjør du det



Knappen for å starte skjermopptak blir liggende i det nye kontrollsenteret etter at du har aktivert funksjonen.

Klikk på Innstillinger Klikk på Kontrollsenter Klikk på Tilpass kontroller Pluss inn Skjermopptak

Nå vil du finne knappen for skjermopptak i kontrollsenteret når du sveiper opp fra bunn av telefonen.

I utgangspunktet gjøres opptaket uten lyd, men om du presser hardere på knappen (3D Touch) vil du kunne velge å skru mikrofonlyd av og på.

KAN MISBRUKES: Et skjermbilde av en sexy video på avveie er ille, men hele videoen er mye verre. En bør derfor tenke seg nøye om før en snapper slike videoer til personer med iPhone nå.

Vær forsiktig med sexy videoer



Snakkisen på nett etter nyheten er at du nå kan gjøre hemmelig opptak av for eksempel videoer i Snapchat og Instagram Stories uten at avsenderen er klar over det.

Det stemmer ikke helt. Ja, det er nå mulig å gjøre videoopptak av snaps, men Snapchat vil fremdeles varsle avsenderen.

Om du har for vane å sende pikante snap-videoer til andre enn svært, svært gode venner, kan det nå være en idé å tenke seg om en og to ganger før du sender til noen med iPhone ...

Både nyttig og gøy



Skjermopptak kan brukes til mer nyttige ting enn å være ekkel. Venner og familiemedlemmer som har et problem med mobilen eller nettbrettet sitt kan for eksempel gjøre opptak av problemet, og sende den til andre med mer peil for å få hjelp.

En kan også dele opplevelser i spill og apper som bruker utvidet virkelighet.