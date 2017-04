Hurtigtest: Sonos Soundbase

For noen uker siden ble vi invitert på en forhåndsvisning av et «hemmelig» produkt som de ikke ville fortelle hva var før vi dukket opp.

Selve utformingen av Playbase er en stilstudie i minimalisme. Lydsokkelen er avlang, og tilpasset slik at den passer de fleste TV-stativer. Den har ingen av/på-knapp, den har ikke et display - den har tre kabeltilganger: Strøm, nettverk og optisk lydutgang.

Nettverk, optisk lyd og strøm. Take it or leave it.

Sonos har laget et ganske komplisert system for å kanalisere luft fra sub-en ut.

Inni selve basen har den totalt ti høyttalere: En «subwoofer», som slår lyden inn i et slags sneglehus for å ha noe kraft, seks mellomtoneelementer som sender lyd i alle retninger og tre tweetere (diskant).

Men...



Sonos har et ønske om å gi to beskjeder samtidig, som umulig kan være sanne begge to: De vi fortelle deg (og oss) at lyden i seg selv er god og imponernede. Vel, den er ganske god.

Men samtidig vil de så veldig gjerne at du skal bruke masse mer penger på dem for at det skal bli enda bedre. 7000 kroner for selve basen er liksom ikke nok for dem.

De vil at du skal kjøpe en ekstra, ekstern subwoofer. For da får du mye bedre bass.

Og det kan du gjøre, men det koster penger. Masse penger. 7000 kroner faktisk. Og du kjøper ikke en subwoofer til 7000 kroner om den som sitter i basen er god nok i seg selv. Du gjør bare det om bassen er middelmådig og du egentlig er litt misfornøyd.

Og det er nettopp greia her: Soundbase har en «helt brukbar, men ikke særlig tilfredsstillende bass». Så det er litt fristende med en ekstra sub, og i Sonos' trådløse verden, må du kjøpe orignialutstyr.

Sonos vil også at du skal kjøpe til to bakhøyttalere - fortrinnsvis to Play:1-høyttalere til 2000 kroner per stykk.

Dette er heller ikke noe du gjør frivillig. Sonos skryter av at lydbasen sender lyden ut i alle retnigner og skal gi en omgivende følelse når du sitter foran TV-en. Du bruker bare de ekstra pengene om lydsystemet ikke helt klarer å gjenskape den 3D-effekten, og fordi du du trenger litt ekstra til å fylle inn gapet mellom subwooferen og de små mellomtoneelementene. Ja, og det gapet mellom mellomtonen og de ganske skarpe tweeter-elementene.

Dette gjør nettopp Play:1-høyttalerne.

Det hele blir fort veldig dyrt



Så insisterende på at dette egentlig er nødvendig er Sonos, at de selger en pakke med alt dette i, til 17.000 kroner.