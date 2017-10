Hurtigtest: Sonos One

Vi har ikke hatt Play:1 direkte å sammenligne med, men for oss fremstår lyden mer eller mindre lik som tidligere - noe som betyr at den er perfekt som en musikkløsning i forholdsvis små rom. Det er faktisk slik at den i små rom kan låte bedre enn Play:5 som vi har sammenlignet med, mens den ikke klarer å fylle en stue skikkelig.

Det er egentlig ganske utrolig hvor mye trykk og lyd Sonos klarer å presse ut av en forholdsvis liten høyttaler. Og har du det minste sansen for presis lyd, er det ingen grunn til å skru på "loudness" og jekke opp bassen. Da kan nemlig Sonos One tilfredsstille dem som like lave frekvenser i overflod.

Så bør du kjøpe?



Med tanke på at prisen er identisk som før, er One det åpenbare valget fremfor Play:1.

Men for nordmenn - akkurat nå - har det ingen verdi å oppgradere.

Vi kommer tilbake med en endelig konklusjon når Amazon finner ut at Alexa er klar for det norske markedet.

Det gode

Overraskende mye lyd fra en liten høyttaler

Veldig lett å sette opp

Styringen med mobil tilbyr stor fleksibilitet

Designet er ganske elegant

Veldig lett å flytte mellom rom eller på reise

Fungerer strålende som en erstatning til FM-radioen din



Det dårlige

Ikke kraftig nok til å fylle store rom (eller du må kjøpe to)



Ikke direkte billig



Det grusomme