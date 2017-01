Her er «fitbiten» som måler alkoholnivået ditt

FØLG ALKOHOLNIVÅET PÅ MOBILEN: Nå kommer måleren som gjør at du kontinuerlig kan følge utviklingen i alkoholnivået ditt mens du er ute på byen.

Hender det at du er på byen og lurer på om det er lurt å ta en drink til? Eller har du rett og slett lyst til å følge med på hvor full du er?

Nå kommer armbåndet som fortelle deg hvor beruset du er, og hvor lang tid det tar før de blir edru igjen.

Proof kalles denne «Fitbit-alkomåleren» som registrerer promillen din, og gir deg dataene i en app på mobilen. Den vil også beregne om din promille vil stige eller synke den nærmeste tiden.

- Det er en bærbar alkoholsensor som måler alkoholmolekylene i huden din. Ideen er at du kan ta den på når du skal ut, koble den til mobiltelefonen din, og gi deg tilgang til all informasjonen du trenger, sier Bob Landsdorp i Milo Sensors, som har utviklet Proof, til digitaltrends.

Med appen kan du følge din alkoholforbruk over tid. Du kan også sette en alarm som sier fra når du nærmer deg promillegrensen du ikke ønsker å krysse.

Appen har også en vennefunksjon, slik at dine kjære kan la deg passe på at de ikke blir overstadige.

Lansdorp sier at huden er en «motorvei for molekyler» og at man i fremtiden vil kunne registrere en rekke ting ved kroppen gjennom lignende armbånd.

Armbåndet er utviklet med støtte fra amerikanske National Institutes of Health (NIH) skriver mashable.com.

Milo Sensors vil i løpet av 2017 hente inn penger i markedet for å starte produksjon av Proof. Håpet er at det vil bli tilgjengelig for forbrukere til en pris mellom 100 og 150 dollar, som tilsvarer mellom 800 til 1200 kroner.