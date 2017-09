Her er el-lastebilen som aldri går tom for strøm

Evighetsmaskiner har vært en drøm for forskere og oppfinnere i mange, mange år - og det har ikke skortet på forsøk på å skape en maskin som aldri stopper.

Men nå ser det ut til at et forskningsprosjekt i Sveits har kommet i mål - og vel så det. De har laget en elektrisk dumper som ikke bare aldri går tom for strøm - men som faktisk genererer strøm som sendes ut på strømnettet.

Må tømmes for strøm, ikke lades



Det hele kan høres for godt ut til å være sant, men teknologien er ganske enkel: Elmotorer kan ikke bare brukes strøm for å sørge for fremdrift, elmotorer fungerer også som generatorer når du bremser ned - såkalt regenerering av strøm.

Hemmeligheten her, ligger i at dumperen henter gruvemasse fra en lithium-gruve som ligger høyere i terrenget enn fabrikken massene skal leveres til. Det gjør at bilen er betydelig tyngre når den kjører nedover, enn når den kjører tom tilbake til gruva.

Fullastet generer maskinen rundt 40 kWh på vei ned til fabrikken, mens den bruker ca 30 kWh strøm for å kjøre tilbake opp. Det gjør at maskinen genererer 10 kWh per rundtur den gjennomfører, og den gjennomfører 20 rundturer om dagen.

Resultatet er at den genererer 200 kWh mer strøm om dagen enn den benytter, og denne strømmen sendes så ut på strømnettet.

Store besparelser



Selskapet bak hevder man sparer rundt 50.000 liter diesel sammenlignet med en vanlig dumper som definitivt ikke genererer et overskudd på en slik rundtur.

Forutsetningen for at dette skal fungere er selvsagt at massene skal fraktes i nedoverbakke. Prinsippet kan til en viss grad sammenlignes med vannkraft, der store mengder vann fraktes fra et høyt nivå til et lavt nivå, og i bunn står den en turbin som "bremser" vannet og genererer strøm.

Den såkalte eDumper-maskinen var først utstyrt med et 600 kWh-batteri, men har nylig blitt oppgradert til 700 kWh for å forbedre effektiviteten.

Til tross for at maskinen fullastet veier 110 tonn, har den en elmotor på «bare» 800 hestekrefter (590 kW) - men dreiemomentet er på hyggelige 9500 Nm.

Elektrisk buss har satt ny rekord

Med et batteri som er 6,6 ganger større enn Teslas største batteripakke, klarte Proterra å kjøre over 170 mil før batteriet ble tomt. Det er avstanden fra Oslo til Trondheim, tilbake til Oslo - og så videre til Bergen - før du til slutt må lade i Stavanger.

Dette er ikke det eneste spennende som skjer med elektriske tunge kjøretøy for tiden.

Bussprodusenten Proterra satt denne uken ny rekkevidderekord med en elbus - eller strengt tatt elektrisk kjøretøy som helhet:

På en bane i USA kjørte den 1772 kilometer før batteriet på 660 kWh gikk tomt.

Det er lenger enn fra Kristiansand til Bodø.

I praksis vil naturligvis ikke bussen gå like lang, men det viser at langtransport nå er innenfor rekkevidde for elektriske kjøretøy.