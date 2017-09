Her er Apples nye iPhone: iPhone X

Funksjonen "portrett-lys" til iPhone X og 8 Plus ser tøff ut. Her analyserer telefonen innholdet i bildet, og så kan du justere lys og bakgrunn i et portrettbilde med imponerende resultat.

iPhone 8 får også støtte for augmented reality - utvidet virkelighet.

iPhone 8 koster 7790 kroner for 64 GB-modellen og 9490 for 256 GB-modellen.

iPhone 8 Plus koster 8890 for 64 GB-modellen og 10.590 for 256 GB-modellen.



Mobilene lanseres den 22. september.

- iPhone 8 og 8 Plus er helt ålreite telefoner og en naturlig liten fremgang fra 7-eren. Men det er iPhone X som er stjerna her. Der er det mange spennende nye funksjoner og den ser veldig lekker ut. Dessverre kommer den ikke før om to måneder, kommenterer Rosenquist.

Apple Watch Series 3



Apple Watch har vokst til det største klokkemerket i verden, over Rolex. Apple oppdaterer nå klokken med en ny generasjon. Apple Watch Series 3 ser helt lik ut som forrige generasjon, men har fått oppjusteringer under skallet.