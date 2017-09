Helene (21): - Jeg ble sjokkert da jeg skjønte hva jeg hadde oppdaget

- Jeg ble helt satt ut og tenkte bare: Wow! Jeg ble helt paff og lurte på hva dette her var for noe. Jeg begynte å le, jeg begynte å gråte. Dette er jo utrolig skummelt at det skulle være så enkelt.

Det forteller Helene Kittelsen Dyrkobotn (21) til Side3.

Hun var midt i en flytteprosess, da overføring av depositum mellom banker tok lenger tid enn hun hadde regnet med.

- Jeg gikk til DNBs kontor for å få hjelp slik at jeg kunne flytte inn når jeg skulle, og der sa de at de ikke kunne gjøre noe som gjorde at det gikk raskere å overføre til annen bank. Men jeg fikk beskjed om at jeg kunne ta ut penger på Posten om det var helt krise, forteller studenten og bloggeren.

Hadde sperret bankkort



Det var derimot ikke helt enkelt: Mens hun pakket tingene sine, trodde hun at hun hadde mistet kortet sitt og sperret det for å unngå misbruk.

Kortet dukket raskt opp igjen, men et sperret kort kan ikke gjenåpnes - og et nytt kort hadde hun ikke mottatt enda.

- Jeg gikk til Posten likevel og de sa at jeg måtte vise frem legitimasjon, og det viste jeg frem - selv om kortet var sperret. Med bare en underskrift kunne jeg ta ut 17.000 kroner i kontanter, forteller 21-åringen.

Dette med et sperret bankkort med et seks år gammelt bilde hvor hun ser vesentlig annerledes ut enn i dag.

Bildet skaper tidvis problemer for henne, nettopp fordi hun får beskjed om at det ikke ligner. Men ikke denne gangen.

- Da jeg skjønte hva som skjedde, spurte jeg om jeg kunne ta ut penger for andre, og det var visst helt greit - da trengte jeg bare en fullmakt og jeg kunne ta ut opp til 25.000 kroner!

- Blir bekymret



- Det er skikkelig skummelt at det skal være så enkelt. Alt du trenger er et stjålet eller forfalsket kort, og så kan du ta ut penger. Slik kan det jo ikke være slik! Jeg blir jo bekymret for at noen skal kunne misbruke både min og andres konto, sier hun opprørt.

- Jeg så for meg de største scenariene, det er jo bare fantasien som setter grenser for hvordan man kan utnytte dette. Får man tak i et kort, kan nesten hvem som helst gå og ta ut penger hvis man ligner litt - og tenk hva kriminelle som samarbeider kan gjøre, sier hun.

Etter hendelsen var hun i kontakt med sjefen for sikkerhetsavdelingen i DNB, som ifølge 21-åringen var unnvikende om problemet. Hun valgte derfor å også melde om det potensielle sikkerhetshullet til politiet.

Informasjonssjef Vidar Korsberg Dalbø i DNB

DNB: Kan unntaksvis godkjennes



Informasjonssjef Vidar Korsberg Dalbø i DNB, som drifter Postens banktjenester, sier til Side3 at det i utgangspunktet ikke skal være mulig å gjøre uttak med bankkort uten kode.

- Når det gjelder legitimasjon ved uttak så godtas bankkort kun unntaksvis som legitimasjon. Kommer kunde med bankkort, så skal uttaket skje med bankkort og pin-kode, sier Dalsbø.

Ifølge Dalsbø er det flere nivåer med regler for slike situasjoner med uttak fra konto:

Uttak kan foretas med eller uten bruk av bankkort/PIN

Vises bankkort skal det foretas uttak med kort/PIN

Om kunden skal ta ut penger uten bruk av kort/PIN (husker ikke PIN-kode, uttak fra sparekonto, har ikke bankkort på kontoen) må annen gyldig legitimasjon forevises. Eksempelvis førerkort eller pass

Bankkort kan unntaksvis godkjennes som legitimasjon ved manuelle uttak (for eksempel eldre kunder, uttak fra sparekonto, kunde har ikke/husker ikke PIN-kode), men da må ekspeditør ringe DNB.

- Diskuteres med jevne mellomrom



Postens pressesjef John Eckhoff sier til Side3 at de oppfatter at misbruk av bankkort uten bankkode ikke er utbredt hos dem.

- Bankkort som legitimasjon har mange gode sikkerhetselementer i seg, men bildet er et svakt punkt. Å godkjenne bankkort som legitimasjon er noe som med jevne mellomrom diskuteres med de kundene som ønsker legitimasjonskontroll på sine tjenester. På noen tjenester må det benyttes PIN-kode i tillegg. Kundene våre (banker, nettbutikker mv) ønsker at vi fortsatt godkjenner bankkort som legitimasjon fordi det for eksempel ville være mange som ikke får hentet sin sending dersom det ikke var godkjent som ID.

- Godkjennes uansett



Helene Dyrkobotn forteller at hennes erfaringer er noe ganske annet:

- Bankkort blir godkjent som gyldig legitimasjon uansett. Det er enkelt å si at man ikke tenkte på at man trenger å ha med annen legitimasjon da kortet godkjennes overalt. Jeg har ikke opplevd at dette godkjennes som "unntak" de siste fire gangene jeg har tatt ut penger uten pass - og førerkort har jeg ikke.

Hun mener reglene ikke tas alvorlig nok:

- Erfaringene mine tilsier at det ikke er strenge nok rammer for dette. Det er jo ofte uerfarne butikkselgere som gjennomfører disse banktjenestene, sier hun.