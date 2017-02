Googles nye bildeteknologi er like skremmende som den er fantastisk

Vi har sett det tusen ganger i filmer og TV-serier, der etterforksere eller dataeksperter tilsynelatende klarer å hente frem krystallklare detaljer fra refleksjonen i øyet til en person på et overvåkningskamera.

Enhver som har gjort noe som helst arbeid med bildebehandling vet at dette er komplett umulig. En kan ikke hente ut detaljer fra «ingenting».

Eller kan man det?

Google har sluppet en ny forskningsrapport, der de ved hjelp av såkalt big data-informasjon tilsynelatende kan gjette seg frem til hva som ligger skjult bak bilder med så lav oppløsning at det ikke gir noen mening.

Forskerne kaller det for «Pixel Recursive Super Resolution», og dette er rett og slett en teknologi der en gjetter på detaljene bak bilder med veldig dårlig oppløsning.

Men nivået på gjettingen er ganske høyt. De har analysert et enormt antall bilder om hvordan de blir seende ut når en reduserer oppløsningen. Basert på statistikk om hvordan bildene endrer seg når de går fra høy til lav oppløsning, forsøker man å snu prosessen ved å gjette seg til hvordan et bilde i lav oppløsning egentlig ser ut.

A super resolution model must account for the complex variations of objects, viewpoints, illumination, and occlusions, especially as the zoom factor increases. When some details do not exist in the source image, the challenge lies not only in ‘deblurring’ an image, but also in generating new image details that appear plausible to a human observer.